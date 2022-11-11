В Башкирии автобус большого класса угнали с охраняемой парковки перевозчика

Утром 11 ноября в полицию обратились диспетчеры одного из пассажирских перевозчиков Уфы с сообщением об угоне одного из автобусов марки «Lotos» (на данных автобусах в Уфе курсируют маршруты 167 и 258 перевозчика «Автомиг»). Информация о дерзком преступлении разлетелась по каналам правоохранителей и автобус вместе с 53-летним угонщиком обнаружили совсем недалеко от парковки на улице Фронтовых бригад, по улице Интернациональной.