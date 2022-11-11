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В Башкирии автобус большого класса угнали с охраняемой парковки перевозчика

Вчера, 14:50
Фото: 1MI

В Уфе популярный маршрут не вышел на линию из-за того, что его угнали с парковки

Об угоне автобуса «Lotos» и об оперативной работе по поискам автобуса рассказал глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов 11 ноября.

Утром 11 ноября в полицию обратились диспетчеры одного из пассажирских перевозчиков Уфы с сообщением об угоне одного из автобусов марки «Lotos» (на данных автобусах в Уфе курсируют маршруты 167 и 258 перевозчика «Автомиг»). Информация о дерзком преступлении разлетелась по каналам правоохранителей и автобус вместе с 53-летним угонщиком обнаружили совсем недалеко от парковки на улице Фронтовых бригад, по улице Интернациональной.

Как оказалось мужчина незаметно проник на парковку и заметил ключи в замке зажигания одного из автобусов, после чего проник в салон машины и не встретив на своем пути никаких препятствий проследовал прочь. Однако теперь мужчина вряд ли куда-то уедет. Материалы проверки находятся в органах дознания отдела полиции № 1 УМВД по Уфе.

#Ирина Деревянчук#Город
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