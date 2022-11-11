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Улицу в Уфе в очередной раз заливает водой из-под земли

Вчера, 14:26
Фото: 1MI

Улицу Дагестанскую в Уфе во второй раз за год затопило водой из-под земли

Видео воды бьющейся из асфальта засняли местные жители 11 ноября.

В Уфе вечером пятницы 11 ноября жители улицы Дагестанской в Демском районе увидели знакомую картину — улицу залило, но не дождем, а водой, которая основательно заливает улицу. Так как на улице температура плюсовая понять температуру воды при просмотре нельзя.

Mkset обратился за комментариями в МУП «Уфаводоканал». В пресс-службе предприятия пояснили, что бригада доехала, проверила и выяснила, что в колодце вода стоячая.

– С наибольшей вероятностью вытекает из ливневой канализации. Но на всякий случай отобрали пробу данной воды на принадлежность к водопроводной - результаты будут завтра. Но, повторимся, отобрали на всякий случай и все же, с большей вероятностью сообщаем, что вода дождевая, вытекает из ливневки – пояснили в пресс-службе.

 

Напомним, 13 января нынешнего года на этой же улице был аналогичный случай, правда он имел особую пикантность из-за того, что произошла авария зимой, жительница Демского района тогда засняла видео, как улицу Дагестанскую заливает кипятком, бьющим из-под земли.

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#Ирина Деревянчук#Город#Видео
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