Улицу в Уфе в очередной раз заливает водой из-под земли

В Уфе вечером пятницы 11 ноября жители улицы Дагестанской в Демском районе увидели знакомую картину — улицу залило, но не дождем, а водой, которая основательно заливает улицу. Так как на улице температура плюсовая понять температуру воды при просмотре нельзя.