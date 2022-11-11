Снег и гололед: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в выходные

В ближайшие три дня на территории республики ожидаются неблагоприятные погодные условия — ожидаются дожди с мокрым снегом, на дорогах может образовываться гололедица. Об этом сообщает Башгидрометцентр.
Так, сегодня, 11 ноября синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами до умеренного. В дневное время температура воздуха будет колебаться в пределах от 0,…+5 градусов Цельсия. При этом отмечается что на территории восточных районов мокрый снег может оседать на проводах и ветках деревьев. Видимость на дорогах может в связи с туманом ухудшится — до 500 метров.
Аналогичная картина ждет жителей республики и в выходные. В субботу, 12 ноября, ожидаются дожди и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит ночью составит -1,…+4 градуса, днем — +1,…+6 градусов.
Дожди ожидаются и в воскресенье. Так, 13 ноября температура воздуха в ночное время составит-1,…+4 градуса, в дневное — +1,…+6 градусов. Выпадение мокрого снега также прогнозируют выпадение мокрого снега.