Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии

Мужчина поделился видео и возмутился, что дети должны идти по проезжей части, а не по тротуару, да еще и по темной улице. Рассказал он и о том, что обращался с данным вопросом в местную администрацию, однако, по словам Константина, никаких мер предпринято не было. Между тем село Мокроусово находится в составе Уфы и относится к Кировскому району столицы. Mkset обратился за комментариями в пресс-службу администрации Кировского района.