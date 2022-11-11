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Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии

Сегодня, 10:04
Фото: 1MI

В Уфе дети вынуждены ждать школьный автобус на трассе в темноте

Отец школьника поделился с Mkset видео, как школьники ждут автобус, 11 ноября.

В редакцию Mkset обратился обеспокоенный отец школьника Константин. Он сообщил, что школьники из села Мокроусово под Уфой ждут школьный автобус на абсолютно неосвещенной остановке,  которую кроме знака об остановке таковой не делает ничего. Со слов родителя, дети ждут автобус буквально на дороге.

Мужчина поделился видео и возмутился, что дети должны идти по проезжей части, а не по тротуару, да еще и по темной улице. Рассказал он и о том, что обращался с данным вопросом в местную администрацию, однако, по словам Константина, никаких мер предпринято не было. Между тем село Мокроусово находится в составе Уфы и относится к Кировскому району столицы. Mkset обратился за комментариями в пресс-службу администрации Кировского района.

Напомним, минувшим летом вопрос освещения и тротуаров уже вставал ребром и становился предметом внимания властей. Страшная трагедия произошла ранним утром 18 июля в селе Бакалы. Тогда нетрезвый 23-летний водитель иномарки «Audi A5» и допустил наезд на сбил четырех девушек, в том числе и несовершеннолетних. Дело на личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, также пристальное внимание данному происшествию обещал глава Башкирии Радий Хабиров.

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#Ирина Деревянчук#Город#Видео
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