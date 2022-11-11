На площади в Уфе появятся красавица, чудовище, Емеля и Урал-Батыр

Внутри городка разместится ледовые лабиринты «Звезда» и «Городок», полутораметровая скульптура «2023 и Зайцы», фигуры Емели, кота в сапогах, Урал-Батыра и Белой Лебеди высотой 2,8 м, а еще — композиция «Красавица и чудовище». Также необходимо вырезать изо льда скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, а также забор с орнаментом вокруг елки и построить двускатную елку высотой 2,8 м.