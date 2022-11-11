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На площади в Уфе появятся красавица, чудовище, Емеля и Урал-Батыр

Вчера, 15:42

На ледовые скульптуры в Орджоникидзевском районе Уфы потратят до 550 тысяч

Служба по благоустройству Орджоникидзевского района Уфы определилась с концепцией новогоднего городка.

Муниципальное учреждение запрашивает котировки на изготовление ледовых скульптур площади имени Серго Орджоникидзе. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, исполнитель должен будет изготовить из льда 12 объектов, включая ограждение новогоднего городка периметром 90 м и высотой 1,25 м. Также необходимо будет построить входную группу с декоративно-художественным оформлением и забор «Чаша с орнаментом».

Внутри городка разместится ледовые лабиринты «Звезда» и «Городок», полутораметровая скульптура «2023 и Зайцы», фигуры Емели, кота в сапогах, Урал-Батыра и Белой Лебеди высотой 2,8 м, а еще — композиция «Красавица и чудовище». Также необходимо вырезать изо льда скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, а также забор с орнаментом вокруг елки и построить двускатную елку высотой 2,8 м.

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Закупку профинансируют из субсидий, которые учреждению выделила мэрия Уфы.

Как сообщалось ранее, в этом году глава Башкирии Радий Хабиров запретил муниципальным главам закупать что-либо новое для проведения праздника, а обойтись отремонтированным старым.


#Наталья Балыкова#Общество#2
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