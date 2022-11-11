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Мэрия Салавата отказалась от новогодних украшений за 8 млн рублей

Вчера, 16:15

В Салавате отменили закупку на строительство новогоднего городка за 8 млн

Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Причины отмены конкурса не уточняются. Итоги торгов должны были подвести 21 ноября. Однако процедуру отменили по просьбе начальника Управления городского хозяйства Булата Садыкова, следует из документов конкурса.

Как сообщал Mkset, в Салавате планировали установить ледовые скульптуры и горки на двух городских площадях, приобрести, собрать и провести техническое освидетельствование деревянных заливных горок, построить скалодром, а также ледовые скульптуры. Кроме того, мэрия была намерена приобрести светодиодный купол из 80 40-метровых гирлянд, гирлянды для украшения входной группы городской администрации, а также гирлянды и светодиодные ленты для оформления ограждений и ледовых объектов.

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Закупка была объявлена после запрета Радия Хабирова покупать какие-то новые «материальные объекты» для проведения праздника. Спустя неделю глава Башкирии, впрочем, разъяснил, что речь шла только о «предметах роскоши», к числу которых он, впрочем, отнес подсветку и салюты. Горки для новогодних городков Хабиров покупать разрешил, отметив, что старые аттракционы могут не соответствовать нынешним требованиям Ростехнадзора.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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