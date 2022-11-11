Мэрия Салавата отказалась от новогодних украшений за 8 млн рублей

Как сообщал Mkset, в Салавате планировали установить ледовые скульптуры и горки на двух городских площадях, приобрести, собрать и провести техническое освидетельствование деревянных заливных горок, построить скалодром, а также ледовые скульптуры. Кроме того, мэрия была намерена приобрести светодиодный купол из 80 40-метровых гирлянд, гирлянды для украшения входной группы городской администрации, а также гирлянды и светодиодные ленты для оформления ограждений и ледовых объектов.