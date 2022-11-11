Иосиф Кобзон: бесстрашный голос эпохи

Но самый смелый поступок Иосифа Кобзона зрители увидели в прямом эфире, в октябре 2002 года, когда он вошел в захваченный террористами Театральный центр на Дубровке. В те годы артист был заместителем председателя комитета по культуре в Государственной Думе, боевики согласились вести с ним переговоры как с представителем власти. Кобзон пытался убедить захватчиков, что нельзя воевать с мирным населением, особенно с женщинами и детьми, договорился привести к заложникам врачей. Артисту удалось вывести из центра женщину, двух ее детей, девочку, которую она назвала своей, чтобы спасти, и пожилого раненого англичанина. После Иосиф Давыдович заходил в центр еще трижды, каждый раз рискуя жизнью, но больше ему никого не отдали. Но со спасенной женщиной Кобзон поддерживал отношения до конца своих дней, даже стал крестным отцом ее младшей дочери. В последующие годы артист всегда принимал участие в акциях памяти, посвященных трагическим событиям на Дубровке.