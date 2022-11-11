Иосиф Кобзон: бесстрашный голос эпохи

Уроженец маленького города Часов Яр в Донецкой области, Иосиф Давыдович Кобзон мог выбрать путь боксера или буровика-разведчика. Но стал настоящей легендой советской и российской эстрады и образцом мужества.
Так, он выступал в Афганистане и Чечне в разгар военных конфликтов, входил в захваченный террористами театр на Дубровке, и в числе первых поддержал Донецкую и Луганскую Республики.
Кобзон жил сценой, не пропуская концерты даже в свои дни рождения. В репертуар артиста вошло около трех тысяч песен — русские, украинские, еврейские народные песни, патриотические и лирические произведения, романсы. Все композиции он знал наизусть, вплоть до интонаций. И всегда говорил, что уйдет со сцены, если увидит перед собой полупустой зал. Этого не произошло за все 60 лет его карьеры.
Детство на чемоданах и первые песни
Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городке Часов Яр Сталинской (позже — Донецкой) области. В то время Часов Яр был известен только месторождениями огнеупорных глин, благодаря которым в городе появились железнодорожная станция и огнеупорный комбинат. Уже спустя два года семья Кобзонов переехала во Львов, а с началом Отечественной войны — в Узбекистан.
Отец семейства Давид Кунович пошел на фронт политруком, получил контузию, но к жене и детям не вернулся — решил остаться в Москве и начать новую жизнь. Мать Ида Исаевна в 1944 году со всеми своими детьми вернулась в Донбасс, в город Краматорск, где Иосиф пошел в первый класс. Ида Исаевна снова вышла замуж, и семья переехала в Днепропетровск. В этом городе будущий певец и провел свои юные годы. Кобзон вспоминал, что вечером после школы участвовал в художественной самодеятельности. Как дети военного времени, школьники исполняли «Темную ночь», «Любимый город», «Землянку», «Огонек».
Первые уроки музыки Иосиф получил от матери, вечерами в семье пели русские романсы и украинские народные песни. В числе любимых произведений у Кобзонов была композиция «Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю». В девять лет на школьном конкурсе Иосиф исполнил песню «Летят перелетные птицы» на музыку Марка Блантера. И получил за свой номер грамоту, которую, уже будучи известным артистом, показал Блантеру. Пожилой композитор был очень растроган. С этой же композицией Кобзон одержал победу во всеукраинском конкурсе, и вместе с победителями из других республик выступил на концерте в Москве. Там юным талантам рукоплескал сам глава государства — Иосиф Сталин.
Из армейского ансамбля — в Гнесинку
Окончив восьмой класс, Иосиф поступает в Днепропетровский горный техникум, выбрав специальность буровика-разведчика. Производственную практику он проходит также в городах Донбасса, в частности, в Горловке и Никитовке. В Днепропетровске же Кобзон впервые выходит на сцену — поет дуэтом с Борисом Баршаком, будущим чемпионом Украинской ССР по бадминтону. Сам Иосиф Давыдович также увлекается спортом: в годы учебы в техникуме он серьезно занимается боксом, даже становится чемпионом Днепропетровска и чемпионом Украины среди юношей. И хотя профессиональным спортсменом Кобзон не стал, но позже признавался, что бокс научил его идти в первых рядах и ничего не бояться. И когда в 2011 году он станет депутатом от Забайкальского края, то поможет наладить там работу боксерских секций, встречи молодежи с ветеранами спорта.
Окончательный выбор в пользу музыки Кобзон делает во время армейской службы. В конце 1950-х годов он поет в Ансамбле песни и пляски Закавказского военного округа. А по возвращении в Днепропетровск во Дворце студентов встречает своего первого преподавателя вокального искусства, руководителя хора Леонида Терещенко. Наставник рассмотрел в ученике большой талант и занимался с ним по индивидуальной программе. Велел беречь голос и обучаться мастерству постепенно.
Первоначально Кобзон хотел поступить в Одесскую консерваторию. Но все же отправился в Москву, где поступал сразу в три заведения: училище при Московской консерватории имени П. И. Чайковского, ГИТИС и Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. И выбрал один из лучших музыкальных вузов СССР и мира — «Гнесинку». Здесь он учится на факультете вокала, сначала исполняя оперные арии, например, Фигаро и Евгения Онегина. Потому наставники прочили молодому таланту карьеру в академической музыке, в то время как их подопечный склонялся к выбору эстрады.
Параллельно с учебой Кобзон работал солистом на Всесоюзном радио и исполнял вокальные номера в цирке на Цветном бульваре. Также он давал концерты в Доме союзов и Доме композиторов в дуэте с однокурсником Виктором Кохно. В их репертуаре были песни многих популярных советских композиторов: Марка Фрадкина, Даниила Френкеля, Александры Пахмутовой и других. В 1961 году Иосиф Давыдович стал солистом Госконцерта и Москонцерта — крупнейших предприятий по организации гастролей и выступлений советских исполнителей.
Как студент Гнесинки, Иосиф Кобзон мог бесплатно посещать концерты многих звезд оперного театра и эстрады. Артист вспоминал, что все выдающиеся исполнители, которых он тогда слушал, стали заочно его учителями. Он старался запомнить все лучшее из этих выступлений. Однако развитие карьеры помешало учебе: тогда Кобзон бросает институт и начинает сольную карьеру, причем с поездок на Дальний Восток и в Сибирь. Тем не менее, в годы учебы сформировалась узнаваемая манера исполнения Иосифа Кобзона. Это виртуозное пение с плавными переходами от интонации к интонации и четкой дикцией. Богатый вокал, работа с лучшими поэтами-песенниками и композиторами страны, поездки по всем республикам Союза, даже во время военных конфликтов, плюс огромное трудолюбие и сделают Кобзона главным мужским голосом советской эстрады.
Кобзон Советского союза
Звездный час молодого артиста наступил в 1962 году, когда он впервые появился в одном из выпусков «Голубого огонька». Кобзон исполнил песню композитора Александры Пахмутовой и поэтов Сергея Гребенникова и Николая Добронравова «Куба — любовь моя!» Этот номер задумывался как музыкальное отражение событий Карибского кризиса. Певец предстал в облике настоящего революционера с Острова Свободы: в военной форме, с бородой и автоматом наперевес. Песня тут же стала всесоюзным хитом.
В том же году артист подкрепил свой успех исполнением песни «А у нас во дворе» Аркадия Островского на стихи Льва Ошанина. После ее премьеры слушатели засыпали радио и телевидение письмами с просьбой о продолжении истории. Тогда авторы создали целый цикл из пяти песен, начиная с композиции «И опять во дворе». Эти «дворовые» истории исполняли Иосиф Кобзон и Майя Кристалинская. Пел Кобзон и бардовские песни — «О синем троллейбусе», «Молитва Франсуа Вийона», «Песенка об Арбате» Булата Окуджавы, «Он не вернулся из боя» Владимира Высоцкого, «Господа офицеры» Александра Дольского.
Много лет спустя, когда Иосиф Давыдович поедет с гуманитарными миссиями в Донецк и Луганск, его концерты будут включать в себя песни Высоцкого − «Сыновья уходят в бой», «Он не вернулся из боя» и «Баллада о брошенном корабле». Последнюю Владимир Высоцкий когда-то сам хотел продать Кобзону, но тот отказался со словами «Я песни не покупаю. Скоро ты сам будешь петь свои песни». Так и произошло. И Кобзон впоследствии не раз слушал Высоцкого живьем, даже в собственной квартире, куда актер и бард заходил в гости.
К 50-летию Октябрьской революции, которое отмечалось в 1967 году, Иосиф Кобзон подготовил грандиозную концертную программу в трех частях. Он сольно исполнил более 40 произведений, включая революционные песни, популярные композиции 1930-х годов, песни современных композиторов. Большой успех концерта как среди зрителей, так и у музыкальных критиков подарил Кобзону звание главного исполнителя гражданской песни в СССР. Был он частым гостем и в знаменитом Звездном городке, и на Чкаловском аэродроме, где готовили будущих летчиков-истребителей и космонавтов, дружил со многими покорителями космических просторов, в том числе — с Юрием Гагариным, Германом Титовым, Валентиной Терешковой.
Благодаря Иосифу Кобзону со сцены вновь звучали произведения прошлых лет. Например, песня на стихи Расула Гамзатова «Журавли». За месяц до смерти в 1969 году эту композицию записал классик советской эстрады Марк Бернес – и она вышла в финал телевизионного конкурса «Песня года-1971». Руководство Центрального телевидения СССР бросилось на поиски нового исполнителя. Конечно, пел «Журавлей» и сам автор музыки Ян Френкель, но он не был профессиональным певцом, как того требовали условия конкурса. Тогда организаторы конкурса позвонили Кобзону. В его исполнении «Журавли» впервые прозвучали со сцены, и с тех пор постоянно входят в репертуар концертов в честь Дня Победы. Как и песня «День Победы» композитора Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова, которая звучала из уст многих артистов советской эстрады, но стала классикой в интерпретации Кобзона. Певец объединил торжественное звучание с искренностью и душевностью, чем вызывал сильные ответные эмоции у слушателей.
Пел Иосиф Давыдович и многие другие произведения о Великой Отечественной войне — в том числе, «Балладу о красках» и «Балладу о бессмертии» композитора Оскара Фельцмана и поэта-шестидесятника Роберта Рождественского. Обе композиции прозвучали в том же эфире «Песни года-1971». И опять-таки благодаря Рождественскому появились на свет всесоюзно известные и любимые «Мгновения» и «Песня о далекой Родине» из фильма «Семнадцать мгновений весны». Эти «саундтреки» тоже исполнил Иосиф Кобзон. Причем режиссер фильма Татьяна Лиознова и композитор Микаэл Таривердиев выбирали нужный голос из множества звезд советской эстрады и решили, что Кобзон подходит идеально. Артист должен был петь как бы от лица главного героя — Штирлица, что у него хорошо получилось. Имя Кобзона даже не вошло в титры, но зрители прекрасно знали, чьим голосом герой рассказывает о своей тоске по Родине и о скоротечности жизни.
Вообще же певец стал узнаваем не только благодаря присутствию на экране. Иосиф Кобзон много ездил с концертами по всему Советскому союзу, выступал на комсомольских стройках, в том числе на Ежегодном фестивале «Огни магистрали», где пел для строителей Байкало-Амурской магистрали. Без участия Кобзона не обходились мероприятия в честь государственных праздников и юбилеев, многие всесоюзные музыкальные фестивали. Приезжал артист и в соседние страны с концертами и в составе официальных делегаций — в ГДР, Чехословакию, Польшу, Венгрию. Принимал участие и в многочисленных музыкальных конкурсах, в том числе стал лауреатом Музыкального фестиваля «Золотой Орфей» в Болгарии.
В конце 1970-х Кобзон все-таки возвращается в институт имени Гнесиных и оканчивает учебу с отличием, после чего преподает там же эстрадный вокал. Под руководством Иосифа Давыдовича учились будущие звезды Валентина Легкоступова, Ирина Отиева и Валерия.
На протяжении всей карьеры Иосиф Кобзон получал множество наград и званий. Это звание народного артиста СССР, почетного гражданина ряда российских и украинских городов, Орден «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степени, Орден Мужества, Орден Дружбы народов, медали и знаки отличия за деятельность в сфере культуры, общественной деятельности, благотворительности, укрепления культурных связей между республиками Советского союза, Россией и другими государствами.
Кобзон стал первым артистом советской эстрады, который начал давать концерты в свой день рождения. Это стало настоящей традицией. Многие такие концерты артиста длились не один час, благодаря выступлениям-поздравлениям от других звезд. Самый грандиозный юбилейный концерт состоялся у Иосифа Кобзона на его 60-летие. Мероприятие длилось 12 часов 40 минут!
И в концертных залах, и под свист снарядов
Кобзон не остался в стороне и во время военных конфликтов. В 1980-х он девять раз выступал для советских солдат-интернационалистов, находящихся в Афганистане. Площадкой для артиста становились не концертные залы, а госпитали и военные части. В первый же приезд рядом с проходящим концертом начался сильный обстрел. Часть солдат побежала отбивать атаку, тем временем Иосиф Давыдович не прекращал петь, только попросил укрыть музыкантов оркестра. Это выступление продолжалось три часа, без перерывов. Кобзон отмечал, что не может бояться, если тут же работает врачебный персонал и повара, среди которых есть женщины. И если может подарить праздник людям, которые каждый день рискуют своей жизнью и тоскуют по дому.
В 1986 году Иосиф Давыдович также стал одним из артистов, выступивших перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС в Киевской области. Он пел всего в паре километров от поврежденного энергобока, через два месяца после взрыва. Желающих услышать выступление Кобзона было так много, что ему пришлось дать три концерта подряд. А после этого артист еще долго общался с медперсоналом, рабочими и военными, участвующими в ликвидации. Побывал Кобзон и в зонах конфликтов на Северном Кавказе. Так, в 1996 году он приезжал с концертом в Грозный, столицу Чеченской Республики. Там вместо аплодисментов вооруженная публика стреляла в воздух.
Но самый смелый поступок Иосифа Кобзона зрители увидели в прямом эфире, в октябре 2002 года, когда он вошел в захваченный террористами Театральный центр на Дубровке. В те годы артист был заместителем председателя комитета по культуре в Государственной Думе, боевики согласились вести с ним переговоры как с представителем власти. Кобзон пытался убедить захватчиков, что нельзя воевать с мирным населением, особенно с женщинами и детьми, договорился привести к заложникам врачей. Артисту удалось вывести из центра женщину, двух ее детей, девочку, которую она назвала своей, чтобы спасти, и пожилого раненого англичанина. После Иосиф Давыдович заходил в центр еще трижды, каждый раз рискуя жизнью, но больше ему никого не отдали. Но со спасенной женщиной Кобзон поддерживал отношения до конца своих дней, даже стал крестным отцом ее младшей дочери. В последующие годы артист всегда принимал участие в акциях памяти, посвященных трагическим событиям на Дубровке.
Иосиф Кобзон считал, что его положение обязывает помогать людям. Всю жизнь он не только выезжал в «горячие точки», но и занимался благотворительностью. Еще с 1980-х под опекой артиста находились два детских дома в Ясной Поляне и Туле. В тяжелые для страны 1990-е годы он создал фонд «Щит и лира», который оказывал помощь сотрудникам внутренних дел Москвы, семьям погибших при выполнении служебного долга, ветеранам и инвалидам. Кобзон оказывал помощь и в восстановлении православных святынь: Свято-Ильинского храма в Краснодаре, собора в своем родном Часов Яре, дацана и храма Святителя Николая в Забайкальском крае.
Донбасс — его Родина навсегда
Несмотря на звездный статус и популярность, Кобзон не забывал о родном Донбассе. Артист сразу поддержал Донецк и Луганск в событиях весны 2014 года. За что был лишен всех званий, полученных на Украине, и возможности приезжать в родные места — Часов Яр, Краматорск, Днепропетровск. А ведь в том же Часов Яре одна из улиц носила имя Иосифа Кобзона. Также здесь находился музей его имени, в виде музыкальной гостиной. Но певец о своем выборе не жалел — новую украинскую власть он считал преступной.
Кобзон каждый год ездил в Донецкую и Луганскую республики с гуманитарной помощью и концертами, помогал восстанавливать работу культурных учреждений. Уже в октябре 2014 года на сцене Донбасс Оперы состоялся первый после начала военных действий концерт. Пел на нем Иосиф Кобзон. Несмотря на отсутствие афиш, собрался полный зал людей, для всех желающих не хватило мест. Для дончан это стало мощной моральной поддержкой — Кобзон и здесь был первым артистом, кто не побоялся приехать на войну. И выступить бесплатно, зная о тяжелых условиях жизни города.
Помимо концертов, Кобзон занимался гуманитарной поддержкой республик: привозил необходимые вещи, медицинское оборудование, мебель и технику в больницы, детские дома, школы. Он не раз посещал Республиканский травматологический центр и Институт восстановительной хирургии им. Гусака, помогал с лекарствами для тяжелых больных, навещал раненых защитников Донбасса.
Также Кобзон помогал в организации гастролей артистов Донбасс Оперы в российских городах, поддерживал студентов и преподавателей Донецкой государственной музыкальной академии, помог восстановить работу луганского цирка, поврежденного артобстрелами. Каждый раз, приезжая в Донецк, он всегда посещал и Луганск. Благодаря Иосифу Давыдовичу в Республики приезжали и другие артисты из России — ансамбль песни и пляски МВД, Липецкий оркестр народных инструментов, а также певцы Олег Газманов и Александр Маршал.
При поддержке Кобзона в 2016 году в ДНР прошел фестиваль-конкурс «Я люблю тебя, жизнь!», посвященный 60-летию творческой деятельности певца. Сам юбиляр возглавлял жюри конкурса. Прослушивание участников и гала-концерт победителей прошли на сцене Донбасс Оперы. Исполнялись песни о Донбассе и композиции из репертуара Иосифа Давыдовича. Фестиваль собрал около 40 участников из Донецка, Макеевки, других городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Исполнители из ДНР участвовали и в фестивале-конкурсе национальной патриотической песни «Красная гвоздика» в Москве, президентом которого был Кобзон.
За свою деятельность в сфере поддержке культуры, помощи в социальной сфере Иосиф Кобзон был назначен почетным консулом Донецкой Народной Республики в Российской Федерации. Получил звезду Героя ДНР и называл ее самой важной наградой в своей жизни. Когда артист ушел из жизни, жители Донбасса говорили, что потеряли настоящего друга и единомышленника. По воспоминаниям всех, кто был знаком с Иосифом Давыдовичем, он был простым в общении и в своих привычках человеком. Когда он выступал с концертами в Донбасс Опере, то мог ночевать в самом здании театра, на диване, «чтобы не терять время», был неприхотлив в еде и бытовых условиях — его любимым блюдом оставался хлеб с маслом и чашка какао.
Художественный руководитель Донбасс Оперы, народный артист Украины Вадим Писарев не раз общался с Кобзоном во время его визитов в Донецк. Он называет Иосифа Давыдовича уникальным артистом, который мог один держать зал на протяжении трех часов без антракта, зная наизусть тексты всех песен, импровизируя, повторяя любимые песни на бис, создавая на сцене целый спектакль. Артист приезжал в Донецк и на Международный фестиваль «Звезды мирового балета», в том числе в 2017 году, когда фестиваль проводился не благодаря, а вопреки всем обстоятельствам. Кобзон подчеркивал: однажды война в Донбассе отступит благодаря любви и добру, которое выражено и в том искусстве, что рождается вопреки взрывам снарядов. Вскоре в Донбасс Опере будет открыт музей, посвященный Иосифу Кобзону. В нем будут собраны личные вещи, книги о жизни и творчестве артиста, музыкальные альбомы, подарочные издания, костюмы — многие экспонаты Вадим Писарев лично привез из Москвы.
В Донецке бережно хранят память о выдающемся земляке: еще в 2003 году певцу открыли прижизненный памятник возле Дворца молодежи «Юность». В том же году Кобзон стал членом Правления Международного конгресса Землячеств Донбассовцев. В 2019 году в честь Иосифа Кобзона на фасаде Донбасс Оперы была установлена Мемориальная доска. Также на Аллее Героев в Донецке, рядом с мемориалами первому Главе ДНР Александру Захарченко и павшим командирам донецкого ополчения, установлен бюст Кобзону.