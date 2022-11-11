ГИБДД назвала адреса в Уфе где сегодня и завтра инспекторы ждут нетрезвых водителей

Ставшие традиционными проверки на дорогах Башкирии стартовали и на нынешних выходных. на этот раз предметом особого внимания инспекторов ДПС станет трезвость водителей. Между тем глава ведомства призвал жителей Башкирии проявить гражданскую ответственность и сообщать в ГИБДД в случае если они заметят пьяного человека за рулем.
Разумеется проверять будут инспекторы не только то насколько трезвы водители, ждут проверки и пассажирских перевозчиков, особое внимание перевозке детей как в личном авто, так и в пассажирском транспорте. В зоне внимания ГИБДД водители, которые рискуют садиться за руль без прав на вождение ТС и конечно же нарушители-пешеходы.
Севастьянов также предупредил, что в проверках будет задействовано максимальное количество личного состава, в том числе сотрудники центрального аппарата ГИБДД, в городах и районах республики экипажи ДПС будут усилены другими службами полиции. Так вечером пятницы в Уфе на улице Большая Гражданская, а в субботу на улице Перспективная пройдут массовые проверки водителей. Безопасность на федеральных и региональных трассах обеспечат сотрудники отдельного батальона ДПС.