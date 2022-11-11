ГИБДД назвала адреса в Уфе где сегодня и завтра инспекторы ждут нетрезвых водителей

Разумеется проверять будут инспекторы не только то насколько трезвы водители, ждут проверки и пассажирских перевозчиков, особое внимание перевозке детей как в личном авто, так и в пассажирском транспорте. В зоне внимания ГИБДД водители, которые рискуют садиться за руль без прав на вождение ТС и конечно же нарушители-пешеходы.