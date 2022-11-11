Экс-глава УЗИО Уфы Раиль Еникеев отсудил у Минфина 600 тысяч рублей

Советский районный суд публикует мотивировочную часть решения по иску бывшего руководителя управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы (2013–2019 годы) Раиля Еникеева о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Чиновнику удалось получить компенсацию в размере 600 тысяч рублей, при этом ранее тот просил выплатить ему 1,5 миллиона. При назначении размера компенсации в суде учитывались публичный характер работы Раиля Еникеева, подрыв его авторитета, степень физических и нравственных страданий.
Напомним, уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в отношении экс-главы УЗИО было возбуждено ещё в марте 2018 года. По версии следствия, годом ранее Еникеев необоснованно снизил задолженность за аренду земли компании «Росевродевелопмент-Уфа», которое, в свою очередь, управляет ТРЦ «Планета».
Чиновника поместили под домашний арест. С конца октября 2018 до конца февраля 2019 года чиновнику изменили меру пресечения на запрет определенных действий, а затем — взяли обязательство о явке. В июле 2019 года уголовное дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. В свою очередь, Раиль Еникеев воспользовался своим правом на реабилитацию.
Сообщается, что уголовное преследование вызвало у чиновника состояние подавленности, а также причинило нравственные страдания. Также передвижения Еникеева отслеживались при помощи электронных браслетов, а в доме и кабинете чиновника проводились обыски.
«Кроме того, на характер страданий влияло то, что истец в момент незаконного уголовного преследования занимал должность руководителя управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы, имел в подчинении значительное количество сотрудников», — говорится в материалах дела.
Представитель Минфина в лице УФП в отзыве на иск сообщил о недоказанности и необоснованности требований Раиля Еникеева. Представитель республиканского МВД указала, что истец не представил доказательств причиненного морального вреда. По мнению прокурора, иск подлежит частичному удовлетворению.
Суд учел категорию преступления, в котором обвинялся чиновник, продолжительность уголовного преследования, а также меры пресечения и ограничения, проведенные следственные действия. «В результате уголовного преследования истец испытывал сильнейшие переживания, при этом он ранее не был судим, являлся добропорядочным членом общества, работал в должности начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы, был награжден почетными грамотами, в связи с чем незаконное уголовное преследование, длившееся более десяти месяцев, являлось для него существенным, психотравмирующим фактором», — пришла к выводу судья Фанзиля Фархутдинова.