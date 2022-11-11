Экс-глава УЗИО Уфы Раиль Еникеев отсудил у Минфина 600 тысяч рублей

Чиновника поместили под домашний арест. С конца октября 2018 до конца февраля 2019 года чиновнику изменили меру пресечения на запрет определенных действий, а затем — взяли обязательство о явке. В июле 2019 года уголовное дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. В свою очередь, Раиль Еникеев воспользовался своим правом на реабилитацию.