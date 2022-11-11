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Экс-глава УЗИО Уфы Раиль Еникеев отсудил у Минфина 600 тысяч рублей

Сегодня, 12:39
Советский районный суд опубликовал мотивировочную часть решения по иску Еникеева

Советский районный суд публикует мотивировочную часть решения по иску бывшего руководителя управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы (2013–2019 годы) Раиля Еникеева о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Чиновнику удалось получить компенсацию в размере 600 тысяч рублей, при этом ранее тот просил выплатить ему 1,5 миллиона. При назначении размера компенсации в суде учитывались публичный характер работы Раиля Еникеева, подрыв его авторитета, степень физических и нравственных страданий.

Напомним, уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в отношении экс-главы УЗИО было возбуждено ещё в марте 2018 года.  По версии следствия, годом ранее Еникеев необоснованно снизил задолженность за аренду земли компании «Росевродевелопмент-Уфа», которое, в свою очередь, управляет ТРЦ «Планета». 

Чиновника поместили под домашний арест. С конца октября 2018 до конца февраля 2019 года чиновнику изменили меру пресечения на запрет определенных действий, а затем — взяли обязательство о явке. В июле 2019 года уголовное дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. В свою очередь, Раиль Еникеев воспользовался своим правом на реабилитацию.

Сообщается, что уголовное преследование вызвало у чиновника состояние подавленности, а также причинило нравственные страдания. Также передвижения Еникеева отслеживались при помощи электронных браслетов, а в доме и кабинете чиновника проводились обыски.  

«Кроме того, на характер страданий влияло то, что истец в момент незаконного уголовного преследования занимал должность руководителя управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы, имел в подчинении значительное количество сотрудников», — говорится в материалах дела.

Представитель Минфина в лице УФП в отзыве на иск сообщил о недоказанности и необоснованности требований Раиля Еникеева. Представитель республиканского МВД указала, что истец не представил доказательств причиненного морального вреда. По мнению прокурора, иск подлежит частичному удовлетворению.

Суд учел категорию преступления, в котором обвинялся чиновник, продолжительность уголовного преследования, а также меры пресечения и ограничения, проведенные следственные действия. «В результате уголовного преследования истец испытывал сильнейшие переживания, при этом он ранее не был судим, являлся добропорядочным членом общества, работал в должности начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы, был награжден почетными грамотами, в связи с чем незаконное уголовное преследование, длившееся более десяти месяцев, являлось для него существенным, психотравмирующим фактором», — пришла к выводу судья Фанзиля Фархутдинова.

 

 

#Азамат Нухов
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