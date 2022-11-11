Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР

Экс-глава администрации главы республики Радия Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в Луганской области. Вместе с ним под обстрелом оказались заместитель председателя Совета федерации Андрей Турчак, депутаты Артем Туров и Артем Бичаев. Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на пресс-службу партии "Единая Россия".
Сообщается, что представители партии ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военнослужащим. По информации издания, все чиновники остались живы.
«Коллеги выходили на связь. Действительно, попали под обстрел. Ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военным. Все в порядке, никто не пострадал»,— сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Единой России".
Напомним, ранее Александр Сидякин являлся руководителем администрации главы Башкирии. В ноябре 2021 источники сообщили, что чиновник покинет свою должность, чтобы возглавить Центральный исполнительный комитет «Единой России». На эту должность его утвердили в декабре того же года.