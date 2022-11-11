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Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР

Сегодня, 10:06
Во время передачи спецтехники военнослужащим с ним под обстрел попали ещё несколько политиков из партии "Единая Россия"

Экс-глава администрации главы республики Радия Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в Луганской области. Вместе с ним под обстрелом оказались заместитель председателя Совета федерации Андрей Турчак, депутаты Артем Туров и Артем Бичаев. Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на пресс-службу партии "Единая Россия". 

Сообщается, что представители партии ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военнослужащим. По информации издания, все чиновники остались живы. 

«Коллеги выходили на связь. Действительно, попали под обстрел. Ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военным. Все в порядке, никто не пострадал»,— сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Единой России". 

Напомним, ранее Александр Сидякин являлся руководителем администрации главы Башкирии. В ноябре 2021 источники сообщили, что чиновник покинет свою должность, чтобы возглавить Центральный исполнительный комитет «Единой России». На эту должность его утвердили в декабре того же года. 

#Азамат Нухов#Общество#Политика#Происшествия
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