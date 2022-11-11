Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР

Сообщается, что представители партии ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военнослужащим. По информации издания, все чиновники остались живы.



«Коллеги выходили на связь. Действительно, попали под обстрел. Ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военным. Все в порядке, никто не пострадал»,— сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Единой России".