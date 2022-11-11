Для школьников Учалинского района Башкирии организовали интеллектуальную игру

10 ноября в лицее № 3 состоялся интеллектуально-развлекательный квиз «Полная Ребусня» для учащихся Инженерной школы УГМК. Организатором мероприятия выступил Учалинский ГОК. Командное соревнование на логику и эрудицию собрало 15 команд школьников района и города.
— Поздравляю вас, ребята, с началом нового учебного года в Инженерной школе, желаю вам успехов в освоении знаний и побед в конкурсах! И обязательно участвуйте в Инженериаде УГМК, — поприветствовала команды инженер по подготовке кадров АО «Учалинский ГОК» Светлана Щелканова.
В течение почти двух часов участники игры отгадывали слова, зашифрованные в ребусах. На решение каждого из них отводилось 30 секунд. Лучше всех со всеми шестью раундами справилась команда «Чип и Дейл» (СОШ № 5), набравшая 73 балла. Соперники отстали от лидера всего на один балл. Решающим в распределении второго и третьего места стало состязание капитанов, и, как итог, 2 место и 72,5 балла — у «Ежиков в тумане» (лицей № 3) и 3 место с 72 баллами — у «Зато красивых» (лицей № 1).
— Игра очень понравилась! Особенно, когда убедились, что все правильно отгадываем и уверенно идем к победе. За время игры мы с одноклассниками сплотились, лучше узнали друг друга, и это здорово, ведь раньше мы так не общались, — поделилась впечатлениями представительница победившей команды Полина Пономарева.
Победители и призеры получили в награду медали, дипломы и сладкие призы. В этом году в Инженерной школе УГМК занимается около 200 учалинских ребят. Школьники занимаются в свободное от основной учебы время и получают углубленные знания по математике, физике и химии. В дополнение к этим программам для ребят стали проводить также занятия по основам проектной деятельности.