Для школьников Учалинского района Башкирии организовали интеллектуальную игру

В течение почти двух часов участники игры отгадывали слова, зашифрованные в ребусах. На решение каждого из них отводилось 30 секунд. Лучше всех со всеми шестью раундами справилась команда «Чип и Дейл» (СОШ № 5), набравшая 73 балла. Соперники отстали от лидера всего на один балл. Решающим в распределении второго и третьего места стало состязание капитанов, и, как итог, 2 место и 72,5 балла — у «Ежиков в тумане» (лицей № 3) и 3 место с 72 баллами — у «Зато красивых» (лицей № 1).