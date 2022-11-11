Будет ли объявлена трудовая мобилизация студентов в Башкирии

1 ноября 2022 года Радий Хабиров официально объявил, что мероприятия по частичной мобилизации в Башкирии завершены. Вместе с этим в республике на некоторых предприятиях и в некоторых организациях после частичной мобилизации сотрудников образовались свободные вакансии, которые, разумеется, необходимо закрывать новыми кадрами.
Трудовая мобилизация студентов — это привлечение обучающихся в вузах и ссузах к работе в различных отраслях на оборонных предприятиях. В ее рамках студенты могут быть направлены на работы, к примеру, на производство и строительство. Власти принимают решение ввести трудовую мобилизацию студентов на основе нехватки важнейших кадров в связи с их мобилизацией.
Так, на Кузбассе в конце октября стартовала так называемая трудовая мобилизация студентов высших и средних специальных учреждений. Между тем в соседней Свердловской области заявили, что в основания для отправки студентов на предприятия нет.
К аналогичному выводу пришли и в правительстве Башкирии. В частности, в правительстве на запрос Mkset отметили, что помимо общего превентивного мониторинга о высвобождении работников и введения режимов неполной занятости в организациях в Башкирии, в республике также организовано взаимодействие с предприятиями оборонно-промышленного комплекса — проводится мониторинг потребности в работниках, в обучении граждан для дальнейшего трудоустройства и предупреждения рисков высвобождения работников. По данным властей, данный мониторинг показал, что «спрос на вакансии превышает их потребность почти в 2 раза».
Так, корреспонденту Mkset заявили, что «в введении в Республике Башкортостан „трудовой мобилизации“ для студентов нет необходимости».