Будет ли объявлена трудовая мобилизация студентов в Башкирии

К аналогичному выводу пришли и в правительстве Башкирии. В частности, в правительстве на запрос Mkset отметили, что помимо общего превентивного мониторинга о высвобождении работников и введения режимов неполной занятости в организациях в Башкирии, в республике также организовано взаимодействие с предприятиями оборонно-промышленного комплекса — проводится мониторинг потребности в работниках, в обучении граждан для дальнейшего трудоустройства и предупреждения рисков высвобождения работников. По данным властей, данный мониторинг показал, что «спрос на вакансии превышает их потребность почти в 2 раза».