Арест замминистра транспорта Башкирии, возвращение мобилизованных и новогодние траты

В Башкирии в поле зрения правоохранителей в очередной раз попал высокопоставленный чиновник, а именно первый заместитель министра транспорта Башкирии Виктора Жулькова. Заместителя Александра Булушева отправили под домашний арест, избрана мера пресечения была судом по подозрению в превышении должностных полномочий.

Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги. Депутат башкирского Госсобрания от партии КПРФ Ильгам Галин стал гостем программы «Аспекты мнений», где озвучил немало интересных тезисов, среди которых и то, что среди «народа царит иждивенчество», а граждане «ждут когда по 10 тысяч на 1 сентября раздадут», тогда как «вообще деньги надо зарабатывать». После того как слова депутата привлекли внимание СМИ он пояснил, что слова были вырваны из контекста. Кстати на базе исполнительных производств ФССП любой желающий может убедиться в наличии у депутата долга на 68 миллионов рублей, которые он должен выплатить по решению судов.