Арест замминистра транспорта Башкирии, возвращение мобилизованных и новогодние траты

На оперативном совещании правительства Башкирии в понедельник 7 ноября Радий Хабиров повторно высказался о проведении праздничных мероприятий и в частности украшении городов и районов в предстоящие новогодние праздники. Говорил глава на эту тему и ранее, в ходе прямой линии 27 октября. В ходе прямой линии глава строго запретил приглашать звезд и тратить деньги на новые закупки, оставив среди позволенных трат лишь оборудование ледовых городков и катков. Собственно это и повторил глава на оперативке, примечательно, что произошло после того как ряд СМИ обнаружил многомиллионные контракты на новогодние закупки.
В этот день достоянием общественности стало денежное довольствие добровольцев. Добровольцы батальона имени Салавата Юлаева рассказал, сколько они зарабатывают. Так, по их словам, на период боевого слаживания доброволец будет получать не менее 80 тысяч рублей в месяц, а с момент участия в специальной военной операции сумма будет составлять не менее 200 тысяч рублей в месяц.
В Белорецке мобилизованного избили после возвращения домой «за трусость». Мужчина полагалась бронь, однако резервиста призвали в рамках частичной мобилизации. Родственники призванного мужчины обратились в суд, который отменил решение о мобилизации избитого мужчины и еще 19 работников того же предприятия.
В понедельник 7 ноября стало известно о возвращении в Стерлитамак единственного детского нейрохирурга на весь медицинский округ, включающий несколько крупных городов и районов.
В этот день стало известно о том, что на поддержку новых российских регионов (ЛДНР, Херсонская и Запорожская области) Башкирия получит 1,3 миллиарда рублей. При том, что что в проекте бюджета республики на предстоящую трехлетку на данный момент еще не предусмотрены данные расходы.
В соцсетях появилась информация о том, что среди учеников 10 классов в Уфе проводится анкетирование, судя по содержанию вопросов, направленное на выявление у подростков склонности к экстремизму. Власти ситуацию прокомментировали и пояснили, что о тестировании знают, а проводится оно по инициативе военкоматов для диагностики будущих призывников.
Военкомат и предприятие в Башкирии борются за 23 мужчин-резервистов, которые до призыва в рамках частичной мобилизации работали на металлургическом комбинате в Белорецке. Комбинат не успел дать бронь сотрудникам и их призвали, однако суд счел призыв незаконным и иски сотрудников предприятия уговорил, военкомат не согласен и решение суда оспорит.
Во всей России бродячих собак могут приравнять к диким животным, что позволит их отстреливать. С такой инициативой в Госдуму обратятся депутаты башкирского парламента. Законопроект вносит поправки в федеральные нормы и если его одобрят в федеральном парламенте, численность одичавших собак можно будет регулировать так же, как, например, численность волков, также отстреливающим собак охотникам будет полагаться материальное вознаграждение.
Специалисты обнаружили признаки, указывающие на криминальный характер возгорания после которого в ТЦ «Меркурий» в Уфе начался масштабный пожар. Пока что сообщают информацию об этом надежные источники, официальные же представители ведомств пока не разглашают информацию о расследовании резонансного пожара.
В этот день в столице Башкирии Уфе заметили строительный кран у подножия памятника Салавату Юлаеву. Некоторые горожане предположили, что «памятник начинают демонтировать», и его «уже не вернут на прежнее место». Ситуацию прокомментировали в мэрии города, следом дал комментарии по теме и мэр города Ратмир Мавлиев. Убирать памятник с постамента не собираются, а кран принимал участие в проектно-изыскательных работах, которые предшествуют работам по реконструкции.
В этот день Mkset собрал полезный и актуальный материал на актуальную тему выплат мобилизованным и контрактникам в Уфе и Башкирии. Их размер и надбавки, а также размер налога на полученные суммы в зависимости от тех или иных факторов здесь.
В Башкирии в поле зрения правоохранителей в очередной раз попал высокопоставленный чиновник, а именно первый заместитель министра транспорта Башкирии Виктора Жулькова. Заместителя Александра Булушева отправили под домашний арест, избрана мера пресечения была судом по подозрению в превышении должностных полномочий.
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги. Депутат башкирского Госсобрания от партии КПРФ Ильгам Галин стал гостем программы «Аспекты мнений», где озвучил немало интересных тезисов, среди которых и то, что среди «народа царит иждивенчество», а граждане «ждут когда по 10 тысяч на 1 сентября раздадут», тогда как «вообще деньги надо зарабатывать». После того как слова депутата привлекли внимание СМИ он пояснил, что слова были вырваны из контекста. Кстати на базе исполнительных производств ФССП любой желающий может убедиться в наличии у депутата долга на 68 миллионов рублей, которые он должен выплатить по решению судов.
Первый вице-премьер Башкирии Азат Бадранов в социальных сетях сообщил о том, он отправляется в зону проведения СВО. Известно и то, чем именно в зоне проведения спецоперации будет заниматься Азат Бадранов — он будет замполитом добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова. Провожали лейтенанта Бадранова с Советской площади в Уфе, с песнями и огромным количеством провожающих. Наверняка среди них были и те, кто ранее требовал на странице у Радия Хабирова возможности передать Азату Бадранову гостинцы, среди которых женщины-заявители указывали теплые вязаные носки, конскую колбасу казылык и горячие пирожки.
Сегодня экс-глава администрации главы республики Радия Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в Луганской области. Вместе с ним под обстрелом оказались заместитель председателя Совета федерации Андрей Турчак, депутаты Артем Туров и Артем Бичаев.
Вынесен приговор виновному в убийстве безнадзорными собаками маленького ребенка. Экс-главу Сафаровского сельсовета в Учалинском районе приговорили к полутора годам условного срока с испытательным сроком на два года. По версии следствия, из-за его халатности четырёхлетний ребенок погиб в результате нападения бродячих собак.
Стало известно, что ученики 10 и 11 классов в Башкирии с 2023 учебного года будут проходить курс начальной военной подготовки. Министр образования Башкирии Айбулат Хажин заявил, что вопрос о вводе НВП в курс существующего предмета ОБЖ «уже решен».
Мэрия Салавата отказалась от новогодних украшений за 8 млн рублей. Причины отмены конкурса не уточняются. Итоги торгов должны были подвести 21 ноября. Однако процедуру отменили. В свою очередь отметим, что произошло это аккурат после того как СМИ начали распространять известия о новогодних аппетитах муниципалитетов