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АФК "Система" вложит 5,6 миллиарда на создание межвузовского кампуса в Уфе

Сегодня, 11:04
Всего на строительство кампуса планируется выделить порядка 20 миллиардов рублей

АФК «Система» заявила о своей готовности выделить до 5,6 миллиарда рублей на строительство межвузовского кампуса - Евразийского НОЦ в Уфе. Об этом в ходе заседания комитета республики по промышленности и инновационному развитию заявил министр образованию Айбулат Хажин. 

Ранее глава республики сообщал, что на строительство Евразийского НОЦ в Уфе планируется выделить порядка 20 миллиардов рублей. Большую часть данной суммы - 11,7 миллиарда рублей составят средства из федерального бюджета. В частности Министерство образования готовится выделить порядка 500 миллионов рублей в следующем году, а в 2024 году — 3,5 миллиарда. В 2025 году — 7,7 миллиарда рублей. Республика, в свою очередь, вложит порядка 3,6 миллиарда рублей. 

Отмечается, что создание Евразийского НОЦ было одобрено федеральным правительством двумя годами ранее - в декабре 2020 года. Проект включает в себя семь вузов, три научных учреждения и 26 предприятий.

Напомним, в июне 2022 года премьер-министр республики Андрей Назаров презентовал проект того, как будет выглядеть межвузовский кампус в Уфе. Позднее презентация проекта состоялась в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума. 

 

#Азамат Нухов#Общество#Город#Образование#Высшее образование
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