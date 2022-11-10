Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова

Осведомленные о ситуации источники Mkset предполагают, что задержание Виктора Жулькова может быть связано с расследованием уголовного дела о превышении полномочий, ранее возбужденного республиканским МВД. Речь в нем идет о муниципальном контракте на ремонт улицы Горького в Сибае стоимостью 9,4 млн рублей. По версии следователей, договор на проведение работ был фиктивным. На тот момент, когда контракт был заключен с подрядчиком, улица уже была отремонтирована другой компанией — по договоренности с Минтрансом и мэрией Сибая.