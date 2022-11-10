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Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова

Вчера, 10:57
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О том, что к чиновнику появились вопросы у правоохранительных органов, стало известно вечером 9 ноября.

Накануне стало известно о задержании первого заместителя главы Минтранса Виктора Жулькова. Официального подтверждения этой информации нет: в пресс-службе министерства вопросы Mkset проигнорировали, в следственном управлении СКР сообщили, что данный вопрос не находится в их компетенции. Информированный источник ранее сообщил «Ъ-Уфа», что Жульков задержан в рамках ст. 91 УПК, ему предъявлено обвинение, он участвует в очной ставке.

В правительстве Башкирии пока не знают о задержании чиновника. В пресс-службе кабмина заявили, что не получали соответствующих уведомлений от органов следствия и в настоящий момент предпринимают меры, «направленные на установление всех обстоятельств».

Задержан первый замминистра транспорта Башкирии Виктор Жульков
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Почетный дорожник и заслуженный строитель

Размещенная на сайте Минтранса биография Виктора Жулькова не богата деталями. Чиновнику 58 лет, он родился в Уфе. Имеет две «вышки»: окончил  Всесоюзный инженерно-строительный институт (ныне — Московская государственная академия коммунального хозяйства и строительства) и Башкирскую академию госслужбы и управления при президенте Башкирии. С транспортной отраслью связан с 1986 года. Карьеру начал в Башкирской объединенной дирекции автомобильных дорог в должности инженера. Затем организация была преобразована в Управление дорожного хозяйства РБ. Жульков удостоен звания «Заслуженный строитель Республики Башкортостан» и знака «Почетный дорожник России».

По данным системы Seldon.Basis, Управлением дорожного хозяйства РБ Жульков руководил несколько дней, с 13 по 20 октября 2010 года. С марта по апрель 2017 года он был директором компании «Асфальт гарант», которая в настоящее время признана банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство.

Был совладельцем основанной в апреле 2017 года компании «Дорстройконтроль», однако уже в декабре того же года было принято решение ликвидировать организацию, и Жульков возглавил ликвидационную комиссию.

С 31 марта по 17 июня 2021 года, когда Алан Марзаев ушел в отставку, Жульков исполнял обязанности министра транспорта Башкирии.

Виктор Жульков за 2021 год задекларировал 2,76 млн рублей (включая другие доходы, говорится в отчетности). Он владеет двумя земельными участками площадью 600 и 2198 кв. м, а также двумя жилыми домами площадью 286 кв. м. В его пользовании находится земельный участок для ведения огородничества площадью 394 кв. м и две квартиры в 30 и 42,6 «квадратов».

В собственности у Жулькова автомобиль Toyota Land Cruiser, снегоход Ckandic и прицеп.

Супруга первого замминистра за год заработала 132,6 тыс. рублей. В ее собственности две квартиры площадью 30 и 42,6 кв. м и автомобиль Ford Explorer. Она пользуется тремя земельными участками и двумя жилыми домами.

Причины и следствие

Осведомленные о ситуации источники Mkset предполагают, что задержание Виктора Жулькова может быть связано с расследованием уголовного дела о превышении полномочий, ранее возбужденного республиканским МВД. Речь в нем идет о муниципальном контракте на ремонт улицы Горького в Сибае стоимостью 9,4 млн рублей. По версии следователей, договор на проведение работ был фиктивным. На тот момент, когда контракт был заключен с подрядчиком, улица уже была отремонтирована другой компанией — по договоренности с Минтрансом и мэрией Сибая.

В МВД предполагают, что в этом были заинтересованы высокопоставленные чиновники Минтранса. Как ранее сообщал Mkset, работы фактически были выполнены зарегистрированной в селе Кизильское Челябинской области ООО «Кизилдорстрой». Компания через бенефициаров может быть аффилирована с главой башкирского Минтранса Александром Булушевым.

Примечательно, что еще одним фигурантом этого дела может стать министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов. Именно он был мэром Сибая в 2021 году. И именно его подпись стоит в заключенном контракте на ремонт улицы Горького.

#Происшествия#2#Наталья Балыкова
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