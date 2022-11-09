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Posted 9 ноября 2022,, 18:29

Published 9 ноября 2022,, 18:29

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Уловки лжеэкстрасенсов разоблачил психолог

9 ноября 2022, 18:29
Зачастую экстрасенсы употребляют общие фразы для описания жизни людей. На самом деле гадалкам не стоит верить. Такое мнение озвучила психолог Гузель Сафина.

В интервью NEWS.ru специалист привела в пример прием, который применяют лжеэкстрасенсы. Они описывают обыденные истории о личной жизни, покупках и сделках, которые происходят в жизни каждого человека.

Любую ситуацию можно калькировать на собственную жизнь. К примеру, если речь идет о казенном доме, карьерном росте, изменениях в личной жизни, приобретениях. Если проанализировать, каждый человек связан с казенным домом — это работа, школа, университет. Также многие совершают крупные покупки и так далее.

Психолог объяснила, как действует гадалка. При описании личности она озвучивает позитивную информацию, добавляя немного негатива для правдоподобности. Какие-то ужасные подробности она опускает, чтобы не напугать клиента.

Этот прием используют многие экстрасенсы. Они стремятся убедить людей в том, что имеют дар предвидения. На самом деле, они транслируют то, что клиенты желают услышать. Психологический прием применяется тонко и незаметно. Когда же предсказания мага сбываются, это свидетельствует лишь о том, что человек получил установку на сеансе и воплотил ее в реальность.

Эксперт подчеркнула, чем выше уровень ответственности за персональный выбор, тем меньше шансов попасть на удочку псевдопредсказателям.

 

#Ольга Земскова
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