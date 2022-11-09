Уловки лжеэкстрасенсов разоблачил психолог

Этот прием используют многие экстрасенсы. Они стремятся убедить людей в том, что имеют дар предвидения. На самом деле, они транслируют то, что клиенты желают услышать. Психологический прием применяется тонко и незаметно. Когда же предсказания мага сбываются, это свидетельствует лишь о том, что человек получил установку на сеансе и воплотил ее в реальность.