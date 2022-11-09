Уловки лжеэкстрасенсов разоблачил психолог

Posted 9 ноября 2022,, 18:29
Published 9 ноября 2022,, 18:29
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
В интервью NEWS.ru специалист привела в пример прием, который применяют лжеэкстрасенсы. Они описывают обыденные истории о личной жизни, покупках и сделках, которые происходят в жизни каждого человека.
Любую ситуацию можно калькировать на собственную жизнь. К примеру, если речь идет о казенном доме, карьерном росте, изменениях в личной жизни, приобретениях. Если проанализировать, каждый человек связан с казенным домом — это работа, школа, университет. Также многие совершают крупные покупки и так далее.
Психолог объяснила, как действует гадалка. При описании личности она озвучивает позитивную информацию, добавляя немного негатива для правдоподобности. Какие-то ужасные подробности она опускает, чтобы не напугать клиента.
Этот прием используют многие экстрасенсы. Они стремятся убедить людей в том, что имеют дар предвидения. На самом деле, они транслируют то, что клиенты желают услышать. Психологический прием применяется тонко и незаметно. Когда же предсказания мага сбываются, это свидетельствует лишь о том, что человек получил установку на сеансе и воплотил ее в реальность.
Эксперт подчеркнула, чем выше уровень ответственности за персональный выбор, тем меньше шансов попасть на удочку псевдопредсказателям.