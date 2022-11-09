Экс-депутат из Уфы: закон о домашнем насилии продвигается Западом и рушит семьи

«Агрессивно лоббируемый в нашей стране западный закон о семейно-бытовом насилии. Этот законопроект почему-то приравнивает семью к источнику насилия, что совершенно неприемлемо, поэтому мы считаем, что такие проблемы нужно решать в иной плоскости, не уничтожая семью, как основу государства, а всецело возрождая и сохраняя традиционные семейные ценности», — заявила Инга Юмашева.



Отметим, что ранее Инга Юмашева в негативном ключе высказывалась об абортах, а также чайлд-фри. Так, в октябре 2021 года общественница заявила, что "аборты противоречат конституции". Свою позицию Юмашева, ссылаясь на некие научные данные, аргументировала тем, что ребенок, находящийся в утробе матери уже представляет собой живое существо, способное реагировать на внешние раздражители. В марте того же года чиновница выступила с инициативой запретить аборты в частных клиниках, что, по её мнению, должно благоприятно сказаться на статистике по данному показателю, а также снизить число криминальных абортов. О данной инициативе высказалась известная фем-активистка Ева Крестовиц.