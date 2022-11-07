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Posted 7 ноября 2022,, 09:37

Published 7 ноября 2022,, 09:37

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

В Башкирии оштрафовали женщину, у которой дети переночевали в багажнике машины

7 ноября 2022, 09:37
В Иглинском районе Башкирии многодетную мать оштрафовали за неисполнение родительских обязанностей. Ее пропавших детей нашли спящими в багажнике автомобиля. Женщина должна заплатить от 100 до 500 рублей.

Как передает «КП — Уфа», инцидент произошел во время семейной ссоры. Чтобы конфликт с мужем не слышали дети, мать отправила их на улицу. Когда мальчики пяти, 10-ти и 12-ти лет замерзли, они попытались согреться у соседей. Но те отправили их домой. Испугавшись матери, они решили переночевать в багажнике автомобиля ВАЗ-2112, припаркованного возле родительского дома.

Утром пропавших ребят нашли полицейские. В этот момент они спокойно спали.

Теперь в отношении матери мальчиков составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Ей грозит штраф в размере от 100 до 500 рублей, кроме того, семья будет находиться под пристальным контролем органов опеки. 

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