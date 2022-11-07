В Башкирии мобилизованного избили после возвращения домой

Posted 7 ноября 2022, 10:53
Published 7 ноября 2022, 10:53
Modified 7 ноября 2022, 12:26
Updated 7 ноября 2022, 12:26
Видеозапись сцены избиения [не публикуем по этическим соображениям из-за сцен насилия и мата] появилась в телеграм-канале «Осторожно, новости». Ее автор заявил, что расправился с мужчиной потому, что «пацаны уехали на… (СВО — Mkset), а он домой (вернулся — Mkset)».
В соцсетях отмечается, что избитый — якобы работник Белорецкого металлургического комбината Илья А. По некоторым данным, ему полагалась бронь, однако мужчину призвали в рамках частичной мобилизации. Родственники Ильи обратились в суд, который признал призыв незаконным. Также была отменена частичная мобилизация еще 19 работников предприятия.
После возвращения началась травля мужчин в соцсетях. Их называли «трусами», а также обвиняли в том, что они держали в секрете готовящиеся судебные разбирательства и не рассказали о судебных разбирательствах сослуживцам из числа коллег.
Mkset не располагает официальным подтверждением, что избитый — сотрудник БМК. Представитель пресс-службы предприятия не подтвердил эту информацию в телефонном разговоре. Mkset отправил письменный запрос в БМК с просьбой прокомментировать инцидент.