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Posted 7 ноября 2022, 10:03

Published 7 ноября 2022, 10:03

Modified 7 ноября 2022, 10:05

Updated 7 ноября 2022, 10:05

График отключения воды в Уфе на текущую неделю: полный список адресов домов

График отключения воды в Уфе на текущую неделю: полный список адресов домов

7 ноября 2022, 10:03
Фото: 1MI.
Отключения водоснабжения ждут жителей Октябрьского, Советского и Демского районов, сообщает «Уфаводканал».

Октябрьский район

Отключение холодного водоснабжения будет проводится с 11 утра до 7 вечера 7 ноября.

  • улица Королева: 12, 14, 18, 22, 26, 30, 30/1, 30/2;
  • улица Набережная р. Уфы: 49, 51.

Следующее отключение холодного и горячего водоснабжения жителей Октябрьского района ждет уже 10 ноября с 10:30 до 22:30 часов.

  • проспект Октября: 122/4 (секция со стороны ул. Новогорная), 122/3, 124/2, 124/3, 126/2;
  • улица Российская: 94/2, 96/1, 96/2.

Советский район

Жителей Советского района 8 ноября с 10:30 до 20:30 часов ждет отключение горячего и холодного водоснабжения.

  • улица Ленина: 83, 87, 95, 97, 99, 130, 144/2, 148, 150/2, 154, 156;
  • улица Белякова: 17, 25, 25/1, 25а, 32;
  • улица Крупской: 132, 131, 147, 149;
  • улица Пермская: 13.

Далее, 12 ноября с 10:30 до 17:30 будет отключена холодная вода по следующим адресам:

  • улица Б. Гражданская: 24;
  • улица Степана Халтурина: 28.

Демский район

В районе будет отключена холодная вода с 11:00 8 ноября до 10:00 9 ноября. 

  • ул. Дагестанская- ул. Мечтателей.
#Элина Сайфранова
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