График отключения воды в Уфе на текущую неделю: полный список адресов домов

Posted 7 ноября 2022, 10:03
Published 7 ноября 2022, 10:03
Modified 7 ноября 2022, 10:05
Updated 7 ноября 2022, 10:05
Отключение холодного водоснабжения будет проводится с 11 утра до 7 вечера 7 ноября.
Следующее отключение холодного и горячего водоснабжения жителей Октябрьского района ждет уже 10 ноября с 10:30 до 22:30 часов.
Жителей Советского района 8 ноября с 10:30 до 20:30 часов ждет отключение горячего и холодного водоснабжения.
Далее, 12 ноября с 10:30 до 17:30 будет отключена холодная вода по следующим адресам:
В районе будет отключена холодная вода с 11:00 8 ноября до 10:00 9 ноября.