Аналитики сообщили о снижении цен на жилье в столичном регионе

В черте Новой Москвы квартир продавали в прошлом месяце на четыре процента больше по сравнению с сентябрем, и на 22,8 процента больше, чем было выставлено в октябре минувшего года. Предложение на «вторичке» Московской области выросло на 19,3 процента за год и на 4,3 процента — за месяц.