Аналитики сообщили о снижении цен на жилье в столичном регионе

Posted 7 ноября 2022,, 12:01
Published 7 ноября 2022,, 12:01
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
За период с августа по октябрь включительно данный показатель повысился на 60 процентов, отметили эксперты рынка недвижимости. Предложение по России в настоящее время также демонстрирует рост, но более медленный, чем в Москве.
Продавцов на рынке недвижимости сейчас ощутимо больше, нежели лиц, желающих ее приобретать. Цены на жилье, соответственно, снижаются. Причем как в столице, так и во многих других российских городах, пишет NEWS.ru.
В «старой» Москве в предыдущем месяце в продаже появилось на 5,3 процента больше квартир, чем в сентябре, следует из комментариев аналитика Дмитрия Таганова. По его словам, показатель оказался при это на 46,5 процента выше, чем в октябре прошлого года.
В черте Новой Москвы квартир продавали в прошлом месяце на четыре процента больше по сравнению с сентябрем, и на 22,8 процента больше, чем было выставлено в октябре минувшего года. Предложение на «вторичке» Московской области выросло на 19,3 процента за год и на 4,3 процента — за месяц.
По другой информации, предложение на столичной «вторичке» увеличилось на 60 процентов с августа по октябрь включительно и на 20 процентов — за минувший месяц.
По словам рыночных аналитиков, сложившаяся ситуация объясняется не только частичной мобилизацией, поскольку объектов недвижимости становится в продаже все больше уже на протяжении шести месяцев. Предложение демонстрирует ежемесячный рост на 15–25 процентов с августа текущего года.
Активные продажи жилой недвижимости в России аналитики объясняют разными причинами. В их числе — потеря работы, поиск средств на жизнь и смена места жительства.