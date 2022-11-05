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Posted 5 ноября 2022, 06:47

Published 5 ноября 2022, 06:47

Modified 5 ноября 2022, 06:49

Updated 5 ноября 2022, 06:49

Стало известно, в каком городе Башкирии наиболее высокие показатели безработицы

5 ноября 2022, 06:47
Данные рейтинга по количеству безработных среди городов республики публикует Минтруда РБ

В региональном Министерстве труда назвали города республики с наиболее высокими показателями безработицы. Данные были опубликованы на сайте ведомства.

Так, по состоянию на первое сентября 2022 года наиболее высокие показатели зарегистрированы в городе Агидель — 3,18%. Далее следуют Межгорье — 1,47% и Дюртюли — 1,17%. На четвертом месте расположился Благовещенск — 1,12%, а замыкает антирейтинг Стерлитамак — 1,04%.

Напомним, ранее министр министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова сообщила, что девяти районах республики фиксируется снижение динамики уровня регистрируемой безработицы. Так, наибольшее снижение было зарегистрировано в Кармаскалинском, Янаульском, Белокатайском, Татышлинском, Калтасинском, Чекмагушевском, Кушнаренковском, Куюргазинском и Бураевском районах. 

 

#Азамат Нухов#Общество#Экономика#Город#Бизнес
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