Стало известно, в каком городе Башкирии наиболее высокие показатели безработицы

Так, по состоянию на первое сентября 2022 года наиболее высокие показатели зарегистрированы в городе Агидель — 3,18%. Далее следуют Межгорье — 1,47% и Дюртюли — 1,17%. На четвертом месте расположился Благовещенск — 1,12%, а замыкает антирейтинг Стерлитамак — 1,04%.