Стало известно, в каком городе Башкирии наиболее высокие показатели безработицы

Posted 5 ноября 2022, 06:47
Published 5 ноября 2022, 06:47
Modified 5 ноября 2022, 06:49
Updated 5 ноября 2022, 06:49
В региональном Министерстве труда назвали города республики с наиболее высокими показателями безработицы. Данные были опубликованы на сайте ведомства.
Так, по состоянию на первое сентября 2022 года наиболее высокие показатели зарегистрированы в городе Агидель — 3,18%. Далее следуют Межгорье — 1,47% и Дюртюли — 1,17%. На четвертом месте расположился Благовещенск — 1,12%, а замыкает антирейтинг Стерлитамак — 1,04%.
Напомним, ранее министр министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова сообщила, что девяти районах республики фиксируется снижение динамики уровня регистрируемой безработицы. Так, наибольшее снижение было зарегистрировано в Кармаскалинском, Янаульском, Белокатайском, Татышлинском, Калтасинском, Чекмагушевском, Кушнаренковском, Куюргазинском и Бураевском районах.