В Туймазинском районе создано почти 200 новых мест дополнительного образования

В детском дворце технического творчества «Юный техник» (с. Серафимовский) и в дворце детского и юношеского творчества (Туймазы) по программе допобразования приобретено современное оборудование на сумму более 2 млн руб. и подготовлены учебные кабинеты. Также в ДДТТ «Юный техник» открыто новое объединение — «3D моделирование», в которых обучаются 60 ребят.