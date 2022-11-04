В Туймазинском районе создано почти 200 новых мест дополнительного образования

Posted 4 ноября 2022, 08:25
Published 4 ноября 2022, 08:25
Modified 4 ноября 2022, 08:32
Updated 4 ноября 2022, 08:32
В 2021-2022 учебном году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в трех учреждениях Туймазинского района было создано 199 новых мест дополнительного образования детей, а также закуплено новое оборудование для реализации дополнительных программ «Эколята», «Юный алхмимик», «Звонкий мяч», «Стайер», «Художественная обработка материалов», «Школа журналистики «MEDIASTAR».
В 2022-2023 учебном году открыто еще две программы технической направленности «3D моделирование» и «Инфоумники» для 150 ребят.
В детском дворце технического творчества «Юный техник» (с. Серафимовский) и в дворце детского и юношеского творчества (Туймазы) по программе допобразования приобретено современное оборудование на сумму более 2 млн руб. и подготовлены учебные кабинеты. Также в ДДТТ «Юный техник» открыто новое объединение — «3D моделирование», в которых обучаются 60 ребят.
В 2023 году в туймазинском Дворце детского и юношеского творчества в рамках реализации проекта планируется открыть мультипликационную студию. На приобретение оборудования будет выделено более 600 тыс. руб.