РЭО: Зелёные облигации привлекут в сферу обращения с отходами 90 млрд рублей

По словам руководителя Российского экологического оператора Дениса Буцаева, инвесторы, купившие облигации РЭО, получат доход, который выше ключевой ставки Центробанка примерно на 3%. Это больше, чем при помещении средств на банковские вклады.
“В 2023 - 2024 годах с использованием механизма субсидирования ключевой ставки по облигациям РЭО в отрасль будет привлечено около 90 млрд рублей. Финансированием федпроект „Комплексная система обращения с ТКО“ обеспечен полностью”, – цитирует Буцаева kp.ru.
Также он заявил, что запланированные показатели федерального проекта выполнят точно в установленные сроки. Это 100% сортировки ТКО и снижение на 50% доли отправляемых на свалки отходов уже к 2030 году.
Руководитель РЭО подчеркнул, что среди оказываемых компанией мер поддержки в приоритете будут концессии и зелёные облигации. Концессии заключаются между региональными властями и инвесторами. Финансирование в рамках данных соглашений идет за счёт средств, полученных от размещения на бирже зелёных облигаций. Таким образом можно покрыть до 95% инвестиций. Сообщается, что ценные бумаги полностью соответствуют принципам ESG.
В 2022 - 2024 годах РЭО рассматривает финансирование более 50 концессионных проектов более чем на 100 млрд рублей. Объем поддержки – свыше 90 млрд рублей.
Председатель экспертного совета по устойчивому развитию РЭО Светлана Бик напомнила, что так называемые зелёные облигации выпускаются в РФ с 2018 года. При этом только РЭО оказал ощутимую поддержку по ставке купона первому выпуску зеленых облигаций в отрасли. Таким образом, Российский экологический оператор станет первой организацией, финансово поддержавшей зелёные инвестиции в области обращения с отходами.
Государство дало возможность субсидировать купон по облигациям РЭО на 95% по ключевой ставке. Это беспрецедентный случай, отметили эксперты. Администрация РЭО договорилась с основными российскими банками о совместных инвестициях в область обращения с мусором. Они будут осуществляться через механизм выкупа облигаций.