РЭО: Зелёные облигации привлекут в сферу обращения с отходами 90 млрд рублей

Руководитель РЭО подчеркнул, что среди оказываемых компанией мер поддержки в приоритете будут концессии и зелёные облигации. Концессии заключаются между региональными властями и инвесторами. Финансирование в рамках данных соглашений идет за счёт средств, полученных от размещения на бирже зелёных облигаций. Таким образом можно покрыть до 95% инвестиций. Сообщается, что ценные бумаги полностью соответствуют принципам ESG.