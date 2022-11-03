Сколько стоит вернуться в Уфу из-за границы после завершения частичной мобилизации

Posted 3 ноября 2022, 06:55
Published 3 ноября 2022, 06:55
Modified 3 ноября 2022, 06:57
Updated 3 ноября 2022, 06:57
Ранее Mkset рассказывал, что после 21 сентября жители Башкирии активно отправлялись в Беларусь, а именно в Минск и Брест. В то же время, согласно Tvil.ru упали бронирования в Сочи (-40%), Санкт-Петербурге (-26%), Москве (-17%) и Казани (-46%).
Сейчас, уже после завершения призыва граждан по частичной мобилизации, Mkset решил вновь сравнить цены на авиа и ЖД билеты, но уже по направлению из Казахстана, Беларуси, Грузии, Азербайджана в Уфу.
Согласно сервису Авиасейлс, нехватки в авиабилетах из Минска в Уфу нет. Так, самый дешевый билет стоит немногим больше 7 тысяч рублей.
Что касается ЖД билетов, то из Минска до Уфы можно добраться только с пересадкой. Стоимость билетов начинается от 5 тысяч рублей. Аналогичная ситуация и с билетами из Бреста, однако их стоимость начинается уже с 6 тысяч рублей.
Из столицы Казахстана на самолете можно добраться в Уфу минимум за 31 тысячу рублей. Дефицита в авиабилетах, согласно сервису Авиасейлс, также не наблюдается, однако на некоторых вариантах перелета осталось буквально по одному билету. Добраться поездом можно также с пересадками, билеты начинаются от 22 тысяч рублей.
К слову, в день объявления частичной мобилизации в России билетов из Уфы в Астану не оставалось, а самый дешевый стоил 40 тысяч рублей в одну сторону.
Из Алматы в Уфу минимальная стоимость билета составляет 32 500 рублей, а максимальная - 116 тысяч рублей. Билет на поезд, согласно сайту РЖД, можно приобрести за 62 тысячи рублей.
Между тем из Актау в Уфу улететь можно только 3 ноября, минимальная стоимость - 61 500 рублей, а максимальная - немногим больше 142 тысяч рублей. Примечательно, что после объявления частичной мобилизации стоимость билетов на этом направлении была значительно ниже - 38 295 рублей за самый дешевый перелет.
Билеты на поезд, как и в случае с авиабилетами, из Актау в Уфу на момент подготовки материала были только на 3 ноября. Стоимость, по информации на сайте РЖД, начиналась от 10 тысяч рублей, однако спустя время и эти билеты, судя по всему, закончились.
Дефицита билетов из столицы Грузии, согласно сайту Авиасейлс, также не наблюдается. Так, стоимость самого дешевого билета - 45 316 рублей. Что касается билетов на поезд, то их стоимость начинается от 7 966 рублей.
Отметим, что после объявления частичной мобилизации стоимость авиабилетов по направлению из Уфы в Тбилиси поднималась выше 200 тысяч рублей.
А в Батуми авиабилеты можно приобрести только на 3 ноября за 42 тысячи рублей.
Напомним, что авиабилеты в Турцию после 21 сентября также были одними из самых дорогих. В частности, ценник на рейс Уфа-Стамбул доходил до 212 386 рублей.
Сейчас же из Стамбула в Уфу стоимость самого дешевого билета — немногим большим 27 тысяч рублей, а стоимость самого дорогого — почти 62 тысячи рублей. Дефицита в билетах, судя по сервису Авиасейлс, не наблюдается.
А вот минимальная стоимость ЖД билетов составляет почти 30 тысяч рублей.
Между тем, авиабилеты из Еревана в Уфу на сегодня являются одними из самых дешевых — немногим больше 11 тысяч рублей.
Похожая ситуация и с авиабилетами из Баку в Уфу. Стоимость самого дешевого — 14 109 рублей.
Из столицы Узбекистана в Уфу уехать можно по самой дешевой цене за 15 тысяч рублей. Между тем стоимость ЖД билета с пересадкой начинается от 12 тысяч рублей.
Отметим, что на момент подготовки материала по данным направлениям нехватки билетов не наблюдалось.