Сколько стоит вернуться в Уфу из-за границы после завершения частичной мобилизации

Дефицита билетов из столицы Грузии, согласно сайту Авиасейлс, также не наблюдается. Так, стоимость самого дешевого билета - 45 316 рублей. Что касается билетов на поезд, то их стоимость начинается от 7 966 рублей.

Отметим, что после объявления частичной мобилизации стоимость авиабилетов по направлению из Уфы в Тбилиси поднималась выше 200 тысяч рублей.

А в Батуми авиабилеты можно приобрести только на 3 ноября за 42 тысячи рублей.