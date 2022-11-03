РЭО может вложить в предприятия по переработке мусора в СЗФО до 70 млрд рублей

Буцаев напомнил, что СЗФО состоит из 11 субъектов Российской Федерации. Среди них Санкт-Петербург и Ленобласть, имеющие большие территории. В них отходов существенно больше, поэтому и перерабатывающих мощностей здесь потребуется больше. РЭО уже подписал планы по созданию объектов обращения с ТКО со всеми регионами, в которых планируется создание таких предприятий. Общая сумма инвестиций в них составляет 71,09 млрд рублей, а приблизительная входящая мощность всех объектов СЗФО - 5,6 млн тонн, из них 2,3 млн тонн пойдут на утилизацию, пишет newsnn.ru.