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Мозг в пробирке. Новгородская ученая выращивает клетки мозга для борьбы с инсультом

3 ноября 08:29
Вероника Усатова — молодая ученая из Новгородской области, она занимается созданием трехмерных прототипов мозга из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. Звучит сложновато, но сейчас объясним.

Стволовые клетки — недифференцированные (то есть еще незрелые) клетки, имеющиеся у многих видов многоклеточных организмов. Стволовые клетки способны самообновляться, образуя новые стволовые клетки, делиться посредством дифференцировки.

Дифференцировка клеток — процесс изменения как формы клеток, так и их внутреннего, и внешнего строения, и их взаимосвязей. Это «превращение» в специализированные клетки, то есть в клетки различных органов и тканей.

Плюрипотентность — способность клетки дифференцироваться во все типы клеток взрослого организма. Ну а индуцированные клетки — это стволовые клетки, полученные из каких-либо иных клеток путём перепрограммирования.

Первый раз плюрипотентные стволовые клетки были получены японским ученым Синъя Яманака в 2006 году, а в 2012 году получил за эти работы Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

Ученые производят забор ткани (в случае исследований команды Вероники, речь идет о клетках кожи — фибробласте) и с помощью генетического перепрограммирования получают индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. Проще говоря, клетки кожи «превращаются» учеными в любые другие, необходимые для дальнейших исследований. Например, команда Вероники преобразует клетки кожи в клетки мозга.

Ученые могут создавать любые клетки взрослого организма и, например, моделировать заболевания. С помощью генетически кодируемых флуоресцентных сенсоров можно отследить изменения, которые происходят в клетке. С помощью этой технологии ученые и медики имеют возможность изучать причины возникновения заболеваний, их последствия, наблюдать за течением болезни, изучать влияние различных факторов и медикаментов, а это значить, что в будущем станет возможно тестировать лекарства, подбирать лечение, корректировать терапию без влияния на организм человека, в лабораторных условиях. 

Например, уже сейчас Вероника и ее команда занимаются моделированием и изучением инсульта, создавая сфероиды и органоиды мозга —  трехмерные клеточные модели. Процесс создания клеток мозга с помощью этой технологии занимает около 6-7 месяцев. 

Сейчас главная цель молодых ученых — научиться создавать и работать с нейронами, созданными из клеток конкретных пациентов. «Наука — это творчество мысли. Художник выражает себя через краски, музыкант — через музыку, а если ты ученый, то ты выражаешь себя через мысли, идеи» — говорит Вероника Усатова. 

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