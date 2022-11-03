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Posted 3 ноября 2022,, 09:04

Published 3 ноября 2022,, 09:04

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Майданов просит запретить концерты и песни артистов-иноагентов в России

3 ноября 2022, 09:04
Член нижней палаты парламента России Денис Майданов взял слово на итоговом форуме Общественной палаты РФ «Сообщество».

По мнению чиновника, отечественных артистов, признанных Министерством юстиции иностранными агентами и не согласных со спецоперацией в Украине, необходимо «полностью отключить от российского информационного поля». Контент этих граждан надо стереть со всех сервисов. Средствам массовой информации нужно запретить упоминать о них, пишет NEWS.ru.

Майданов призвал полностью отключить от российского инфополя, россиян, признанных иноагентами, и удалить их творчество со всех ресурсов. Артистам, мнение которых расходится с политикой государства, необходимо запретить выступать и давать интервью на радиостанциях и телеканалах. Журналистам нужно запретить писать про таких граждан. Если медиа сами «не понимают», что отдельные артисты и их контент сейчас в Российской Федерации нежелательны, чиновники «помогут» им законодательно. 

Депутат добавил, что российской власти хочется, чтобы «общество само поскорее очистилось».

Отметим, что музыкант Юрий Лоза тоже призвал не рекламировать отечественных звезд, которые уехали из страны. Он заявил, что «продвигать» нужно только тех артистов, которые «реально работают на Россию».

#Светлана Павлова
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