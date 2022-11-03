Майданов просит запретить концерты и песни артистов-иноагентов в России

Майданов призвал полностью отключить от российского инфополя, россиян, признанных иноагентами, и удалить их творчество со всех ресурсов. Артистам, мнение которых расходится с политикой государства, необходимо запретить выступать и давать интервью на радиостанциях и телеканалах. Журналистам нужно запретить писать про таких граждан. Если медиа сами «не понимают», что отдельные артисты и их контент сейчас в Российской Федерации нежелательны, чиновники «помогут» им законодательно.