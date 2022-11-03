ЕР собрала подарочные наборы ко Дню народного единства

Posted 3 ноября 2022, 08:49
Published 3 ноября 2022, 08:49
Modified 3 ноября 2022, 08:49
Updated 3 ноября 2022, 08:49
Так, активисты удмуртского реготделения партии отправили посылки в Омскую область. А единороссы Кубани решили порадовать подарками многодетные семьи из Мариуполя. Посылки привезут в гуманитарный центр «Единой России», который функционирует в городе с марта 2022 года и уже успел обеспечить помощь десяткам тысяч мариупольцев. Волонтеры партии также будут доставлять подарочные наборы в семьи, которые не смогут приехать в гуманитарный центр. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Иркутская область порадует подарками жителей Ленинградской области. Семьям мобилизованных из Ленобласти приготовили посылки с чаем из байкальских и таежных трав, вареньем, кедровыми орешками, конфетами, сиропом из молодых шишек, сувенирными кружками с изображением карты Байкала.
Подарки из Перми едут в семьи мобилизованных в Саратовской области, подарки из Оренбурга везут жителям Вологодчины. Орловская область обменяется подарками с Амурской, Калужская — с Курганской. К участию в акции ЕР «Россия — единая семья!» привлекли все региональные отделения партии, в том числе из новых субъектов.
Помимо этого, в День народного единства партийцы продолжат помогать семьям мобилизованных в решении бытовых задач. Например, ЕР организует экскурсии и другие развлечения для детей беженцев. Представители партии доставят снаряжение и экипировку мобилизованным бойцам, навестят участников СВО, находящихся на лечении в госпиталях после ранений, сообщает сайт ER.ru.
Праздник будет сопровождаться традиционными автопробегами, раздачей ленточек-триколоров и флешмобами, посвященными единству народов РФ.
Накануне праздника секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО, независимо от региона проживания.
Среди предлагаемых мер — единовременная выплата суммы в размере не менее чем 195 тысяч рублей для граждан, призванных на военную службу, и добровольцев; исключение начисления процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам военных, участвующих в СВО, и членов их семей в период кредитных каникул; бесплатное двухразовое питание для детей военнослужащих — участников СВО и погибших ветеранов боевых действий и прочие меры.