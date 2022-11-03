ЕР собрала подарочные наборы ко Дню народного единства

Так, активисты удмуртского реготделения партии отправили посылки в Омскую область. А единороссы Кубани решили порадовать подарками многодетные семьи из Мариуполя. Посылки привезут в гуманитарный центр «Единой России», который функционирует в городе с марта 2022 года и уже успел обеспечить помощь десяткам тысяч мариупольцев. Волонтеры партии также будут доставлять подарочные наборы в семьи, которые не смогут приехать в гуманитарный центр. Об этом пишет rostovgazeta.ru.