В Уфе студенты готовили серию террористических актов с поджогами на железной дороге

В Уфе правоохранителями задержаны двое студентов в возрасте 18 лет, приехавших в Уфу на обучение. Известно, что обучались они в колледжах, но в разных. Двоим парням удалось за вторую половину уже минувшего октября провернуть четыре диверсии, которые они проворачивали обливая горючим элементы электроснабжения на железной дороге. Уточняется и где именно орудовали молодые диверсанты — в Калининском (Черниковка) и Советском районах, также их злодеяния творились и в Уфимском районе.