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Posted 2 ноября 2022, 09:20

Published 2 ноября 2022, 09:20

Modified 2 ноября 2022, 09:29

Updated 2 ноября 2022, 09:29

В Уфе студенты готовили серию террористических актов с поджогами на железной дороге

В Уфе студенты готовили серию террористических актов с поджогами на железной дороге

2 ноября 2022, 09:20
Фото: 1MI.
О подготовке терактов 18-летними студентами из Уфы со ссылкой на собственный источник сообщил телеканал РЕН-ТВ 2 ноября.

В Уфе правоохранителями задержаны двое студентов в возрасте 18 лет, приехавших в Уфу на обучение. Известно, что обучались они в колледжах, но в разных. Двоим парням удалось за вторую половину уже минувшего октября провернуть четыре диверсии, которые они проворачивали обливая горючим элементы электроснабжения на железной дороге. Уточняется и где именно орудовали молодые диверсанты — в Калининском (Черниковка) и Советском районах, также их злодеяния творились и в Уфимском районе.

Задержали молодых людей правоохранители с поличным. Застали их за попыткой поджечь пост секционирования «Правая Белая». Молодые люди уже успели облить пост горючей смесью, но поджечь его им помешали. Произошло задержание в конце прошлой недели, 27 октября.

Телеканал РЕН-ТВ сообщает, что против диверсантов возбудили несколько уголовных дел по части 2 статьи 205 «Террористический акт», однако официальных комментариев ни от пресс-службы УФСБ по Башкирии, ни от других ведомств не поступало.

#Происшествия#Город
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