Студенты медколледжа атаковали соцсети главы Башкирии с просьбой вернуть директора

На странице главы Башкирии в соцсети ВКонтакте студенты опубликовали просьбы вернуть руководителя колледжа Виля Ибрагимова к работе. Некоторые обращения подписаны от студенческого сообщества колледжа, и о директоре в них отзываются очень тепло, а также заявляют, что не хотят смены руководства и просят главу вмешаться и вернуть к работе Виля Ибрагимова, который в образовательном учреждении создал за 10 лет «у руля» «атмосферу комфортности и теплую психологическую обстановку».