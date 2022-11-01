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Posted 1 ноября 2022, 04:42

Published 1 ноября 2022, 04:42

Modified 1 ноября 2022, 04:43

Updated 1 ноября 2022, 04:43

Студенты медколледжа атаковали соцсети главы Башкирии с просьбой вернуть директора

Студенты медколледжа атаковали соцсети главы Башкирии с просьбой вернуть директора

1 ноября 2022, 04:42
Фото: 1MI.
Массовые жалобы на увольнение Виля Ибрагимова и требования вернуть его к работе размещены на странице главы в соцсети.

На странице главы Башкирии в соцсети ВКонтакте студенты опубликовали просьбы вернуть руководителя колледжа Виля Ибрагимова к работе. Некоторые обращения подписаны от студенческого сообщества колледжа, и о директоре в них отзываются очень тепло, а также заявляют, что не хотят смены руководства и просят главу вмешаться и вернуть к работе Виля Ибрагимова, который в образовательном учреждении создал за 10 лет «у руля» «атмосферу комфортности и теплую психологическую обстановку».

— Сегодня мы узнали, что нашего уважаемого директора В.Р Ибрагимова, профессора и доктора медицинских наук, заслуженного врача Республики Башкортостан, уволили. Мы не знаем причины увольнения. Виль Рашидович знает каждого студента, с уважением относится к каждому из нас, очень много делает для колледжа. Студенты просят, чтобы Виль Рашидович остался на посту директора, — пишет Дмитрий Асабин.

Однако из официального ответа Минздрава Башкирии в соцсетях следует, что трудовые отношения с Вилем Ибрагимовым завершились из-за того, что истек срок трудового договора, и произошло расторжение данного договора по обоюдному согласию сторон.

— По желанию работника его могут принять в профессорско-преподавательский состав колледжа. По состоянию на 31 октября такого заявления в отдел кадров колледжа Виль Рашидович не предоставлял, — ответил на требования одного из студентов официальный представитель минздрава Башкирии Тагир Гизатуллин.
#Ирина Деревянчук#Всегда актуально
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