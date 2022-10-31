Виктория Абрамченко назвала лидеров Приволжья по реализации реформы ТКО

Лидером по реализации мусорной реформы в Приволжском федеральном округе Абрамченко назвала Нижегородскую область. Также перевыполнение показателей отмечено в Саратовской, Самарской областях и Пермском крае. При этом почти во всех регионах округа планируемые к вводу в эксплуатацию мощности по обращению с ТКО позволят к 2024 году обеспечить сортировку 50 процентов отходов, а к 2030 году — 100 процентов. Активизировать ввод в эксплуатацию объектов по обращению с ТКО, по словам вице-премьера, необходимо Удмуртии, Ульяновской и Кировской областям.