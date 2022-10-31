В Башкирии к 6 годам колонии приговорили мать детей с ОВЗ, утопившую в озере подруг

Posted 31 октября 2022, 15:09
Published 31 октября 2022, 15:09
Modified 31 октября 2022, 15:11
Updated 31 октября 2022, 15:11
Кугарчинский межрайонный суд вынес приговор виновнице резонансного ДТП в
Зианчуриснком районе Башкирии, которое произошло в апреле 2022 года. В тот роковой день подсудимая будучи в состоянии алкогольного опьянения села за руль, везла она троих знакомых женщин, все они праздновали день рождения одной из них. Женщины хотели продолжить празднество на природе, а именно на берегу Ямашлинского водохранилища, однако по пути автоледи с управлением авто не справилась и съехала в водоем.
Сама женщина-водитель смогла спастись, трое ее приятельниц, к сожалению, спастись не смогли и погибли на месте.
Женщина, которая воспитывает двоих детей с ограниченными возможностями здоровья, признала вину в содеянном. Суд по статье “нарушение лицом в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц” назначил ей наказание – 6 лет лишения свободы, которые ей предстоит провести в колонии общего режима, также она будет лишена права водить автомобиль на два года.
Напомним, не так давно Кировский райсуд Уфы прекратил преследование 28-летней уфимки, которая в июле 2022 года сбила на перекрестке близ "Президент-отеля" в Уфе женщину и ее малолетнего ребенка. Женщина глубоко раскаялась в содеянном и возместила моральный ущерб мужу погибшей, который и подал в суд ходатайство о прекращении уголовного дела, «Ее ребенка тоже сиротой не оставишь» – прокомментировал свое решение муж и отец погибших.