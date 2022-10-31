В Башкирии к 6 годам колонии приговорили мать детей с ОВЗ, утопившую в озере подруг

Кугарчинский межрайонный суд вынес приговор виновнице резонансного ДТП в

Зианчуриснком районе Башкирии, которое произошло в апреле 2022 года. В тот роковой день подсудимая будучи в состоянии алкогольного опьянения села за руль, везла она троих знакомых женщин, все они праздновали день рождения одной из них. Женщины хотели продолжить празднество на природе, а именно на берегу Ямашлинского водохранилища, однако по пути автоледи с управлением авто не справилась и съехала в водоем.