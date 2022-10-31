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Posted 31 октября 2022, 15:09

Published 31 октября 2022, 15:09

Modified 31 октября 2022, 15:11

Updated 31 октября 2022, 15:11

В Башкирии к 6 годам колонии приговорили мать детей с ОВЗ, утопившую в озере подруг

В Башкирии к 6 годам колонии приговорили мать детей с ОВЗ, утопившую в озере подруг

31 октября 2022, 15:09
Фото: 1MI.
Женщина в алкогольном опьянении съехала в водоем, трое ее подруг-пассажирок погибли, сообщила пресс-служба прокуратуры по Башкирии 31 октября.

Кугарчинский межрайонный суд вынес приговор виновнице резонансного ДТП в 
Зианчуриснком районе Башкирии, которое произошло в апреле 2022 года. В тот роковой день подсудимая будучи в состоянии алкогольного опьянения села за руль, везла она троих знакомых женщин, все они праздновали день рождения одной из них. Женщины хотели продолжить празднество на природе, а именно на берегу Ямашлинского водохранилища, однако по пути автоледи с управлением авто не справилась и съехала в водоем.

Сама женщина-водитель смогла спастись, трое ее приятельниц, к сожалению, спастись не смогли и погибли на месте. 

Женщина, которая воспитывает двоих детей с ограниченными возможностями здоровья, признала вину в содеянном. Суд по статье “нарушение лицом в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц” назначил ей наказание – 6 лет лишения свободы, которые ей предстоит провести в колонии общего режима, также она будет лишена права водить автомобиль на два года.

Напомним, не так давно Кировский райсуд Уфы прекратил преследование 28-летней уфимки, которая в июле 2022 года сбила на перекрестке близ "Президент-отеля" в Уфе женщину и ее малолетнего ребенка. Женщина глубоко раскаялась в содеянном и возместила моральный ущерб мужу погибшей, который и подал в суд ходатайство о прекращении уголовного дела, «Ее ребенка тоже сиротой не оставишь» – прокомментировал свое решение муж и отец погибших.

#Ирина Деревянчук#Происшествия
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