УГЗ порекомендовало жителям Уфы не выходить из дома из-за порывов ветра до 20 м/с

Posted 31 октября 2022, 09:58
Published 31 октября 2022, 09:58
Modified 31 октября 2022, 10:00
Updated 31 октября 2022, 10:00
Ноябрь, который стартует уже завтра, удивит уфимцев порывами ветра скоростью до 20 метров в секунду при весьма теплой погоде, даже ночью температура не опустится ниже нуля, днем она будет колебаться в пределах от 3 до 8 градусов выше нуля. Ветер причем будет не один, синоптики обещают дожди.
Пешеходам в Управлении гражданской защиты рекомендуют в случае если они все-таки откажутся на улице, не находиться близко к деревьям, ЛЭП и рекламным конструкциям. Что касается автомобилистов, что им рекомендовано не оставлять своих «железных коней» под деревьями и особенно во дворах домов, близ заборов и даже рядом со зданиями.