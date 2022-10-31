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Posted 31 октября 2022, 09:58

Published 31 октября 2022, 09:58

Modified 31 октября 2022, 10:00

Updated 31 октября 2022, 10:00

УГЗ порекомендовало жителям Уфы не выходить из дома из-за порывов ветра до 20 м/с

УГЗ порекомендовало жителям Уфы не выходить из дома из-за порывов ветра до 20 м/с

31 октября 2022, 09:58
Фото: 1MI.
Помимо риска для человека риски есть и для автомобилей, как его избежать сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы 30 октября.

Ноябрь, который стартует уже завтра, удивит уфимцев порывами ветра скоростью до 20 метров в секунду при весьма теплой погоде, даже ночью температура не опустится ниже нуля, днем она будет колебаться в пределах от 3 до 8 градусов выше нуля. Ветер причем будет не один, синоптики обещают дожди.

Пешеходам в Управлении гражданской защиты рекомендуют в случае если они все-таки откажутся на улице, не находиться близко к деревьям, ЛЭП и рекламным конструкциям. Что касается автомобилистов, что им рекомендовано не оставлять своих «железных коней» под деревьями и особенно во дворах домов, близ заборов и даже рядом со зданиями.

 

#Ирина Деревянчук#Город
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