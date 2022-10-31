УГЗ порекомендовало жителям Уфы не выходить из дома из-за порывов ветра до 20 м/с

Пешеходам в Управлении гражданской защиты рекомендуют в случае если они все-таки откажутся на улице, не находиться близко к деревьям, ЛЭП и рекламным конструкциям. Что касается автомобилистов, что им рекомендовано не оставлять своих «железных коней» под деревьями и особенно во дворах домов, близ заборов и даже рядом со зданиями.