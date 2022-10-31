На переквалификацию по проекту «Содействие занятости» подали 170 тыс. заявок

Posted 31 октября 2022, 07:56
Published 31 октября 2022, 07:56
Modified 31 октября 2022, 07:56
Updated 31 октября 2022, 07:56
Принять участие в программе смогут граждане, оказавшиеся под угрозой сокращения или увольнения, а также другие категории россиян.
Как пишет издание rostovgazeta.ru, 170 тысяч заявок на обучение в рамках проекта «Содействия занятости» было подано с апреля по ноябрь 2022 года в РАНХиГС. До конца текущего года новую профессию получат больше 80 тысяч россиян. Самое большое число заявок поступило от граждан старше пятидесяти лет и молодых матерей с детьми до трех лет.
Наиболее популярной является программа «Менеджер маркетплейса» — на обучение по ней подали 9040 заявок. На втором месте курс «Государственное и муниципальное управление» — этой профессии пожелали обучаться 4214 человек. На третьем месте программа «Аналитик данных», на обучение по которой подали 2910 заявок, а на четвертом месте — «Управление государственными и муниципальными закупками» (2900 заявок). Замыкает пятерку самых популярных программа «Я — вендор на маркетплейсах» — 2670 заявок.
Больше всего желающих получить новую профессию или повысить квалификацию в рамках федеральной программы оказалось в Петербурге, Московской области, Татарстане, Краснодарском крае и в Ростовской области. В РАНХиГС проводится обучение по более чем 1000 бесплатных образовательных программ, пройти которые можно в 44 филиалах и 12 институтах Президентской академии и более чем восьмидесяти партнерских организациях по всей Российской Федерации. Проект будет продолжаться до 2024 года. Обучение можно проходить очно и дистанционно.
В каждом регионе набор направлений разрабатывался индивидуально, с учетом потребностей работодателей. Для участия в проекте приглашаются не имеющие высшего или среднего специального образования россияне до тридцати пяти лет; безработные; отслужившие в армии граждане, которые не смогли трудоустроится; работники, оказавшиеся под риском увольнения и сокращения; матери с детьми до трех лет и другие категории граждан.
Также с сентября текущего года принять участие в программе бесплатного обучения могут беженцы с Украины и из Донбасса. Для этого необходимо представить свидетельство на предоставление временного убежища в России или оформленный статус беженца.
Полный список программ и правил поступления опубликован на сайте trud.ranepa.ru. Также ознакомиться с подробной информацией об обучении можно в социальных сетях VK, ОК, Telegram.