На переквалификацию по проекту «Содействие занятости» подали 170 тыс. заявок

Больше всего желающих получить новую профессию или повысить квалификацию в рамках федеральной программы оказалось в Петербурге, Московской области, Татарстане, Краснодарском крае и в Ростовской области. В РАНХиГС проводится обучение по более чем 1000 бесплатных образовательных программ, пройти которые можно в 44 филиалах и 12 институтах Президентской академии и более чем восьмидесяти партнерских организациях по всей Российской Федерации. Проект будет продолжаться до 2024 года. Обучение можно проходить очно и дистанционно.