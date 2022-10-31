Эксперт порекомендовал «прочувствовать» автомобилистам свой транспорт перед зимой

Posted 31 октября 2022,, 12:23
Published 31 октября 2022,, 12:23
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Важно помнить, что в зимнюю погоду автомобиль ведет себя не так, как в теплые сезоны.
Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в ходе беседы с журналистами информиздания NEWS.ru.
Автоэксперт также напомнил о том, как важно водителям отслеживать метеопрогнозы и своевременно менять шины на колесах. Зимняя погода может установиться внезапно, поэтому о таких моментах нужно позаботиться заблаговременно.
Хайцеэр отметил, что с наступлением первых холодов водителям особенно важно быть на автотрассе внимательными и аккуратными. Не нужно резко жать газ или тормоз – это приведет к появлению на дороге слизистой пленки, увеличивающей тормозной путь.
Эксперт также порекомендовал пройти курсы контраварийной подготовки, чтобы научиться лучше чувствовать свой автомобиль и контролировать его при разных маневрах.