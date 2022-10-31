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Posted 31 октября 2022,, 12:23

Published 31 октября 2022,, 12:23

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Эксперт порекомендовал «прочувствовать» автомобилистам свой транспорт перед зимой

31 октября 2022, 12:23
К наступлению зимы автомобилистам полезно будет освежить правила управления транспортом в снегопад и гололедицу. Для этого нужно на свободной площадке потренировать различные маневры.

Важно помнить, что в зимнюю погоду автомобиль ведет себя не так, как в теплые сезоны.

Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в ходе беседы с журналистами информиздания NEWS.ru.

Автоэксперт также напомнил о том, как важно водителям отслеживать метеопрогнозы и своевременно менять шины на колесах. Зимняя погода может установиться внезапно, поэтому о таких моментах нужно позаботиться заблаговременно.

Хайцеэр отметил, что с наступлением первых холодов водителям особенно важно быть на автотрассе внимательными и аккуратными. Не нужно резко жать газ или тормоз – это приведет к появлению на дороге слизистой пленки, увеличивающей тормозной путь.

Эксперт также порекомендовал пройти курсы контраварийной подготовки, чтобы научиться лучше чувствовать свой автомобиль и контролировать его при разных маневрах.

#Светлана Павлова
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