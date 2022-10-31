Достижения Ульяновской области ИРИ включил в «20 главных событий России за 20 лет»

Один из наиболее современных перинатальных центров Поволжья («Мама») также открыт в Ульяновске. В год центр способен принимать до 3500 пациенток. Здесь проходят лечение не только жительницы Ульяновской области, но женщины, живущие в соседних регионах. Стоимость строительства медучреждения и оснащения его оборудованием составила более 2,5 млрд рублей.