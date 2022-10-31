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Posted 31 октября 2022, 13:50

Published 31 октября 2022, 13:50

Modified 31 октября 2022, 13:50

Updated 31 октября 2022, 13:50

Достижения Ульяновской области ИРИ включил в «20 главных событий России за 20 лет»

31 октября 2022, 13:50
Холдинг 1MI совместно с АНО «Институт развития интернета» представляет нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». Его участники определяют события, которые произошли в третьем тысячелетии и оказали значительное влияние на российскую молодёжь.

В регионах действуют фокус-группы, состоящие из людей возрастом 18 — 35 лет. В материале речь пойдёт об Ульяновской области. Административный центр региона называют культурной и авиационной столицей Поволжья. Здесь исторические традиции тесно переплетаются с современностью, пишет newsnn.ru

В Ульяновске возвели дворец художественной гимнастики «Татьяна-Арена», названный в честь возглавляющей региональную Федерацию художественной гимнастики Татьяны Грибковой. Комплекс называют одним из лучших спортобъектов ПФО. Его построили на средства программы «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и региона.

В 2009-м заработал Президентский мост через Волгу, который начали строить во времена Советского Союза. 

В прошлом году в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» закончили строительство левобережной развязки. Новая автодорога протянулась на 2600 метров. Она имеет путепроводы, пешеходные и велодорожки.

В Заволжском районе в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» начато благоустройство парка «Прибрежный». Здесь создаются спортивные площадки, локации для отдыха и проведения массовых мероприятий. 

Один из наиболее современных перинатальных центров Поволжья («Мама») также открыт в Ульяновске. В год центр способен принимать до 3500 пациенток. Здесь проходят лечение не только жительницы Ульяновской области, но женщины, живущие в соседних регионах. Стоимость строительства медучреждения и оснащения его оборудованием составила более 2,5 млрд рублей.

Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии работает в Димитровграде. Это самый большой подобный центр не только в Российской Федерации, но и в мире. 22 корпуса, из которых 12 лечебных, расположились на площади свыше 100 000 гектаров. В год стационар может принимать 1200 пациентов.

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