Башкирия окажет «всяческую помощь» возвращающимся из зоны СВО

Posted 31 октября 2022, 10:34
Published 31 октября 2022, 10:34
Modified 31 октября 2022, 10:36
Updated 31 октября 2022, 10:36
Он сообщил, что у республики есть «три зоны ответственности»: мобилизованные, добровольцы и члены их семей.
«Но есть еще и четвертая зона ответственности: это те мобилизованные и добровольцы, кто возвращается. По разным причинам возвращаются: у кого-то срок контракта кончился, кто-то по ранению, кто-то по возрасту и так далее», - сказал глава Башкирии.
Пока, по его данным, таких граждан не много. Однако, «когда они уже, исполнив свой долг, вернулись, мы должны четко понимать. Потому что мы хотим с ними тоже работать, оказать всяческую помощь».
Прежде всего это касается реабилитации и дальнейшей социализации, поскольку военнослужащие «претерпели такие тяжелейшие» испытания в зоне СВО.
Хабиров поручил эту задача главе своей администрации Максиму Забелину.