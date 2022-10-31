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Posted 31 октября 2022, 10:34

Published 31 октября 2022, 10:34

Modified 31 октября 2022, 10:36

Updated 31 октября 2022, 10:36

Башкирия окажет «всяческую помощь» возвращающимся из зоны СВО

31 октября 2022, 10:34
Сюжет
Мобилизация
Об этом заявил глава региона Радий Хабиров на совещании в правительстве в понедельник, 31 октября.

Он сообщил, что у республики есть «три зоны ответственности»: мобилизованные, добровольцы и члены их семей.

«Но есть еще и четвертая зона ответственности: это те мобилизованные и добровольцы, кто возвращается. По разным причинам возвращаются: у кого-то срок контракта кончился, кто-то по ранению, кто-то по возрасту и так далее», - сказал глава Башкирии.

Хабиров рассказал о мошенниках, которые зарабатывают на помощи мобилизованным
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Пока, по его данным, таких граждан не много. Однако, «когда они уже, исполнив свой долг, вернулись, мы должны четко понимать. Потому что мы хотим с ними тоже работать, оказать всяческую помощь».

Прежде всего это касается реабилитации и дальнейшей социализации, поскольку военнослужащие «претерпели такие тяжелейшие» испытания в зоне СВО.

Хабиров поручил эту задача главе своей администрации Максиму Забелину.

#Наталья Балыкова#Общество#Мобилизация
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