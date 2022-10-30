В России намечается дефицит банкоматов

Эксперты считают, что использование старых банкоматов, отключенных от обновлений и сервиса, грозит ростом преступности. Напомним, что западные санкции не позволяют ни обновлять старые, ни приобретать новые банкоматы. При этом в России грядет выпуск новых сторублевых купюр, а эта процедура также требует замены банкоматов или хотя бы их ПО. Так, сегодня всего лишь пятая часть банкоматов страны перенастроены под новый дизайн купюр, а в перспективе ЦБ планирует обновить дизайн и купюр номиналом в 1000 и 5000 рублей.