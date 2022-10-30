В России намечается дефицит банкоматов

Posted 30 октября 2022, 06:54
Published 30 октября 2022, 06:54
Modified 1 ноября 2022, 07:07
Updated 1 ноября 2022, 07:07
Эксперты считают, что использование старых банкоматов, отключенных от обновлений и сервиса, грозит ростом преступности. Напомним, что западные санкции не позволяют ни обновлять старые, ни приобретать новые банкоматы. При этом в России грядет выпуск новых сторублевых купюр, а эта процедура также требует замены банкоматов или хотя бы их ПО. Так, сегодня всего лишь пятая часть банкоматов страны перенастроены под новый дизайн купюр, а в перспективе ЦБ планирует обновить дизайн и купюр номиналом в 1000 и 5000 рублей.
Ситуацию осложняет пробуксовка обещанного импортозамещения электроники, в число которой должны были войти и банкоматы. Их серийное производство — очень скромное — ожидается не раньше 2023 года. Очевидно, что и процесс обновления займет не один год, учитывая, что используемые в банкоматах процессоры могут быть теперь недоступны в России.
Эксперты считают, что из этого положения существуют два выхода: либо негласно договариваться с производителями банкоматов, либо заменить большую часть банкоматов доступными вариантами — например, из Китая.
Подробнее — в материале «Новых известий».