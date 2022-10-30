Хабирова завалили массовыми жалобами на давку на детской математической олимпиаде

На странице в соцсети главы Башкирии Радия Хабирова словно грибы после дождя появляются все новые обращения от родителей, которые сегодняшним воскресным утром вместе со своими малолетними детьми в возрасте от четырех до 9 лет, отправили в БашГУ чтобы принять участие в олимпиадах по математике «Осенний Тигренок» и «Уфимский Олимп». Однако проникнуть на «Олимп» было крайне сложно и получилось сделать не у всех.