Хабирова завалили массовыми жалобами на давку на детской математической олимпиаде

Posted 30 октября 2022, 07:57
Published 30 октября 2022, 07:57
Modified 30 октября 2022, 08:05
Updated 30 октября 2022, 08:05
На странице в соцсети главы Башкирии Радия Хабирова словно грибы после дождя появляются все новые обращения от родителей, которые сегодняшним воскресным утром вместе со своими малолетними детьми в возрасте от четырех до 9 лет, отправили в БашГУ чтобы принять участие в олимпиадах по математике «Осенний Тигренок» и «Уфимский Олимп». Однако проникнуть на «Олимп» было крайне сложно и получилось сделать не у всех.
Один из родителей Дмитрий Васильев был по-мужски краток и даже несколько резок.
— Сегодня в БГУ должна была быть олимпиада «Тигренок» На входе охрана, заворачивают и говорят что мол отменили. Нету металлодетекторов, никто не проверяет на наличии запрещённых предметов. Кто успел пробиться в корпус, там давка, дети теряются, плачут. Организаторы БГУ оценка 2! Жуть! Давка! Дети плачут! Повод отобрать у организаторов лицензию — обратился он к главе
В свою очередь, справедливости ради отметим, что на сайте управления образования Уфы значится, что организатором мероприятия явился вовсе не университет, а Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан совместно с Центром олимпиадной и занимательной математики «GAME».
Есения Саитова выложила видео забитого холла БашГУ и сообщила, что
присоединяется к комментариям по поводу олимпиады в БашГУ для первоклассников.
— Очень показательное мероприятие получилось, на фоне вчерашнего события в Сеуле. Что там по поводу антитеррора? — поинтересовалась мама первоклассника, который хотел принять участие в олимпиаде Есения Саитова.
Настенька Чудова попросила Радия Хабирова обратить внимание на то, как была организована олимпиада, на которую потенциальные участники и вполне возможно победители попросту не смогли попасть.
— Пригласили детей со многих школ. Устроили настоящий бардак! Мой племянник очень ждал сегодняшний день, в итоге возвращались домой со слезами. Потому что развернули!!! Прошу наказать организаторов данного мероприятия!!! Провести работу над ошибками, и организовать заново олимпиаду для тех кто не смог попасть!!! — потребовала она.
Гульназ Фахрудинова сообщила о том, что она и ее маленький математик были вынуждены стоять на улице.
— Приехали на олимпиаду «Тигрёнок», ребёнок ждал её, а по итогу мы увидели огромную очередь на улице, с детей снимали верхнюю одежду прямо у входа и запускали их одних. И школьники и дошкольники в одной очереди. Открыты 2 входа. Подскажите как родитель должен в этой толпе потом найти своего ребёнка? Неужели нельзя было выделить несколько корпусов, впускать вместе с детьми родителей и организовать зону ожидания прямо перед аудиторией? — недоумевает женщина.
— Если БГУ берётся за организацию такого рода мероприятий научите их для начала организовывать их! Может после нашего отъезда (10:50) и начали пускать в здание, но мы не стали дожидаться. Если завтра поголовно заболеют дети, которые замёрзли на улице, это будет на совести организаторов этого «мероприятия» (читать как безобразия) — негодуют родители в сетях.
Лилия Аминева сообщила главе о том, что возле физико-математического корпуса собрали «полгорода» детей и родителей, а затем заявили об отмене мероприятия.
— Вышел сотрудник полиции и объявил, чтобы мы расходились олимпиада отменена. Организаторы даже не вышли и не принесли извинения. Разберитесь пожалуйста Радий Фаритович, для чего произошло это издевательство, в холодное воскресное утро поднять детей собрать их в другой части города и отменить, не сообщив об этом заранее — сетует Лилия Аминева.
Алина Янгузарова и ее ребенок также не попали на олимпиаду по причине якобы опоздания.
— Согласно приказам администрации города начало должно было быть в 11:00 и 12:00. Приехав заранее к 10:30 мы столкнулись с ужасной организацией. Нас с детьми гоняли из корпуса в корпус. Наконец оказавшись внутри нам объявили об отмене олимпиад для тех, кто со слов организатора «опоздал». Неужели город не способен нормально организовать такое мероприятие?! Дети стояли на улице — мёрзли, волновались, а в итоге ушли домой разочарованные?! Очень бы хотелось, чтобы ответственные лица приняли во внимание и исправились — пишет она.
Гульшат Саитгалиева рассказала о том, что старшие детсадовцы (дети в возрасте 5-6 лет) начала стояли в очереди минут 30-40, потом же, когда все-таки прошли, дети сидели в аудитории больше часа!
— Время 11:50 — заданий до сих пор не раздали. И никто ничего не знает и на вопросы не отвечают! Дети в истерике, плачут, понять не могут. По универу бегают родители, ищут детей не могут найти, никто на вопросы ответить не может! Организация — ноль! Дети вообще в шоке!!! Как они должны собраться и написать вообще задания?!
Просьба разобраться в ситуации! — гневается автор.
Mkset обратился в пресс-службу мэрии Уфы и запросил комментарий по ситуации, так как городской отдел образования является структурой мэрии Уфы, на данный момент ответа не поступило.