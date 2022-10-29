Суд в Уфе оштрафовал на 30 тысяч местного жителя за дискредитацию использования ВС

Posted 29 октября 2022, 05:34
Published 29 октября 2022, 05:34
Modified 29 октября 2022, 06:59
Updated 29 октября 2022, 06:59
Андрей Банников вышел на одиночный пикет с плакатом вечером 15 июля, простоял на улице около полутора часов. Около девяти вечера в отношении него составили протокол по ч.1 ст. 20.3.3 (публичные призывы к дискредитации использования Вооруженных сил Российской Федерации).
На заседание в суд ни сам Банников, ни должностное лицо не явились. Поскольку оба они были надлежащим образом извещены о дате рассмотрения дела, судья не стал переносить заседание на более поздний срок.
В вынесенном решении отмечается, что сам нарушитель объяснил, что «осуществлял одиночный пикет, поскольку не согласен с действующей спецоперацией с использованием Вооруженных сил России на Украине».
Суд решил, что факт совершения правонарушения подтверждается протоколом, рапортом инспектора полка патрульно-постовой службы полиции, изъятым плакатом, официальным предостережением и объяснением уфимца.
«Обстоятельств, исключающих административную ответственность, не установлено, оснований для признания административного правонарушения малозначительным не имеется, - говорится в решении.
Суд не усмотрел смягчающих и отягчающих ответственность нарушителя обстоятельств. При назначении наказания он учел личность и отношение к содеянному Банникова, характер совершенного административного правонарушения и обстоятельства его совершения. В качестве наказания назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.