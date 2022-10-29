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Posted 29 октября 2022, 05:34

Published 29 октября 2022, 05:34

Modified 29 октября 2022, 06:59

Updated 29 октября 2022, 06:59

Суд в Уфе оштрафовал на 30 тысяч местного жителя за дискредитацию использования ВС

Суд в Уфе оштрафовал на 30 тысяч местного жителя за дискредитацию использования ВС

29 октября 2022, 05:34
Фото: 1MI.
Административное дело рассмотрели без участия правонарушителя и составивших протокол сотрудников полиции, следует из решения Кировского районного суда Уфы.

Андрей Банников вышел на одиночный пикет с плакатом вечером 15 июля, простоял на улице около полутора часов. Около девяти вечера в отношении него составили протокол по ч.1 ст. 20.3.3 (публичные призывы к дискредитации использования Вооруженных сил Российской Федерации).

На заседание в суд ни сам Банников, ни должностное лицо не явились. Поскольку оба они были надлежащим образом извещены о дате рассмотрения дела, судья не стал переносить заседание на более поздний срок.

В вынесенном решении отмечается, что сам нарушитель объяснил, что «осуществлял одиночный пикет, поскольку не согласен с действующей спецоперацией с использованием Вооруженных сил России на Украине».

Суд решил, что факт совершения правонарушения подтверждается протоколом, рапортом инспектора полка патрульно-постовой службы полиции, изъятым плакатом, официальным предостережением и объяснением уфимца.

«Обстоятельств, исключающих административную ответственность, не установлено, оснований для признания административного правонарушения малозначительным не имеется, - говорится в решении.

Суд не усмотрел смягчающих и отягчающих ответственность нарушителя обстоятельств. При назначении наказания он учел личность и отношение к содеянному Банникова, характер совершенного административного правонарушения и обстоятельства его совершения. В качестве наказания назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.

 

#Наталья Балыкова#Общество
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