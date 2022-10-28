РЭО: Среди поставщиков контейнеров для РСО лидером стала ФСИН

В текущем году в рамках федпроекта “Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами” Правительство России утвердило субсидию из федерального бюджета в размере полутора миллиарда рублей на покупку контейнеров для раздельного сбора ТКО. Средства получат сорок три региона, и на них можно будет закупить семьдесят семь тысяч контейнеров. В прошлом году сумма субсидии составила миллиард рублей. Деньги были направлены в бюджеты 46 российских регионов. В 2021 году на субсидированные средства приобрели шестьдесят пять тысяч контейнеров.