РЭО: Эксперты отрасли поддержали решение Путина по реформе РОП

Напомним, ранее вице-премьер Виктория Абрамченко направила главе государства письмо, в котором изложила инициативы по усовершенствованию механизма расширенной ответственности производителей, в том числе было предложено со следующего года перенести ответственность за утилизацию всего объема производимой упаковки на ее изготовителей. Что касается производителей товаров, то ответственность с них не снимается, поскольку они будут приобретать упаковку, в стоимость которой уже будут заложены затраты на ее утилизацию.