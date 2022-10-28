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Posted 28 октября 2022, 11:39

Published 28 октября 2022, 11:39

Modified 28 октября 2022, 11:41

Updated 28 октября 2022, 11:41

«Принудительно заставили»: родители вступились за любимого учителя башкирского в Уфе

28 октября 2022, 11:39
Свое сообщение уфимка оставила в социальных сетях главы Башкирии.

Уфимка пожаловалась на увольнение учителя башкирского языка из школы в микрорайоне «Спутник». По словам женщины, учителя с стажем работы «принудительно заставили написать заявление об увольнении».

К слову, о самом учителе родители и дети отзываются положительно. Так, в родительском чате пишут следующее:

— По манере говорить и преподносить информацию очень мне понравилась учитель. Сразу чувствуется, что человек любит свою работу. Я очень удивлена! Нельзя просто так разбрасываться в наше время хорошими кадрами, — пишет одна из мам учащихся школы.

Некоторые учащиеся тем временем к новому учителю башкирского языка ходить отказываются и, как пишут родители, если Айгуль С. не восстановят в должности, то «придется перевестись на родной русский язык».

Между тем в самой школе корреспонденту Mkset сообщили, что увольняться Айгуль С. никто не принуждал, это было ее решение и конфликта «никакого не было». Что касается самих родителей, то в образовательном центре подчёркивают, что они не приходили по данному вопросу в школу.

Напомним, что проблема с изучением башкирского языка в в школах республики стоит достаточно остро. Некоторые родители сообщают о принуждении детей к изучению башкирского, в частности, на это накануне жаловался родитель ученика школы № 147.

В Уфе отец школьника пожаловался на принуждение к изучению башкирского
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#Элина Сайфранова
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