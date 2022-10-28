«Принудительно заставили»: родители вступились за любимого учителя башкирского в Уфе

Между тем в самой школе корреспонденту Mkset сообщили, что увольняться Айгуль С. никто не принуждал, это было ее решение и конфликта «никакого не было». Что касается самих родителей, то в образовательном центре подчёркивают, что они не приходили по данному вопросу в школу.