«Принудительно заставили»: родители вступились за любимого учителя башкирского в Уфе

Posted 28 октября 2022, 11:39
Published 28 октября 2022, 11:39
Modified 28 октября 2022, 11:41
Updated 28 октября 2022, 11:41
Уфимка пожаловалась на увольнение учителя башкирского языка из школы в микрорайоне «Спутник». По словам женщины, учителя с стажем работы «принудительно заставили написать заявление об увольнении».
К слову, о самом учителе родители и дети отзываются положительно. Так, в родительском чате пишут следующее:
— По манере говорить и преподносить информацию очень мне понравилась учитель. Сразу чувствуется, что человек любит свою работу. Я очень удивлена! Нельзя просто так разбрасываться в наше время хорошими кадрами, — пишет одна из мам учащихся школы.
Некоторые учащиеся тем временем к новому учителю башкирского языка ходить отказываются и, как пишут родители, если Айгуль С. не восстановят в должности, то «придется перевестись на родной русский язык».
Между тем в самой школе корреспонденту Mkset сообщили, что увольняться Айгуль С. никто не принуждал, это было ее решение и конфликта «никакого не было». Что касается самих родителей, то в образовательном центре подчёркивают, что они не приходили по данному вопросу в школу.
Напомним, что проблема с изучением башкирского языка в в школах республики стоит достаточно остро. Некоторые родители сообщают о принуждении детей к изучению башкирского, в частности, на это накануне жаловался родитель ученика школы № 147.