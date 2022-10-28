На Шестом Национальном рекламном форуме обсудят новые стратегии развития отрасли

Posted 28 октября 2022, 17:35
Published 28 октября 2022, 17:35
Modified 28 октября 2022, 17:35
Updated 28 октября 2022, 17:35
В рамках инициативы двух ассоциаций — АКАР и АРИР — пройдет специальная сессия, которая призвана объединить представителей агентств, утвержденных операторов рекламных данных (ОРД) и рекламодателей для обсуждения возникающих вызовов и изменений. В ходе дискуссии эксперты обсудят важные практические вопросы для отрасли, в том числе сложные случаи маркировки селф-промо, динамических креативов, программатик инфраструктуры, маркетплейсов и блогеров. Кроме того, на полях НРФ’6 участники рынка узнают о методах адаптации к изменениям на законодательном уровне в онлайн-режиме через объективную оценку высококвалифицированных экспертов. Об этом пишет transsibinfo.com.
Как отмечается, из-за создания единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР) не только увеличилась нагрузка на отрасль, но и возникли другие изменения в работе с информацией. Появилась обязанность передавать данные обо всех рекламных кампаниях. В связи с этим сегодня эффективная работа с информацией является основой для формирования успешной бизнес-модели.
На большой сессии Big data & programmatic с участием представителей ОРД, вендоров, рекламных групп, брендов и площадок будут обсуждаться новые тренды и подходы работы с данными и программатик. Модерировать обсуждение будут вице-президенты АРИР Анжела Федорченко (Weborama) и Александр Папков (Media Direction Group). Экспертами заявлены Екатерина Макаренкова (Getintent), Вячеслав Кан (Gallery), Дмитрий Федосеев (Hybrid), Александра Клюева (OMD OM Group), Виктор Митюнин (ПАО «Вымпелком»), Анастасия Фомина (OZON), Екатерина Кучерова (Valenta), Анна Добрянская (АНО «Национальные приоритеты»), Елена Нечаева («МегаФон») и другие.
Деловая программа форума охватывает весьма обширный спектр вопросов, в том числе ориентированных на оценку развития интерактивной рекламы, так как поиск инструментов на фоне ухода зарубежных рекламодателей и технологических игроков, а также стандартизация деятельности стимулируют участников к формированию единого вектора развития цифровых коммуникаций в режиме рабочего диалога.
Зарегистрироваться и узнать подробности о мероприятии можно на официальном сайте форума. Кроме того, новости НРФ’6 можно отслеживать в VK-сообществе.
Информационным партнером форума стал холдинг 1MI.