На Шестом Национальном рекламном форуме обсудят новые стратегии развития отрасли

В рамках инициативы двух ассоциаций — АКАР и АРИР — пройдет специальная сессия, которая призвана объединить представителей агентств, утвержденных операторов рекламных данных (ОРД) и рекламодателей для обсуждения возникающих вызовов и изменений. В ходе дискуссии эксперты обсудят важные практические вопросы для отрасли, в том числе сложные случаи маркировки селф-промо, динамических креативов, программатик инфраструктуры, маркетплейсов и блогеров. Кроме того, на полях НРФ’6 участники рынка узнают о методах адаптации к изменениям на законодательном уровне в онлайн-режиме через объективную оценку высококвалифицированных экспертов. Об этом пишет transsibinfo.com.