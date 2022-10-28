Итоги XX съезда Компартии Китая обсудили на конференции «Китай и мир в новом походе»

Posted 28 октября 2022, 14:01
Published 28 октября 2022, 14:01
Modified 28 октября 2022, 14:01
Updated 28 октября 2022, 14:01
Главный вопрос, который интересовал участников дискуссии, заключался в том, какое влияние окажут результаты XX съезда КПК на сотрудничество между Россией и Китаем в плане торговли и экономики, сообщает информиздание bigasia.ru.
Президент РАСПП Виталий Манкевич отметил положительные изменения в развитии двусторонних отношений. Его позицию поддержал Чжоу Лицюнь, являющийся председателем Союза китайских предпринимателей в России. Он указал на сохраняющуюся динамику прироста объема двусторонней торговли. На конец сентября данный показатель составил 130 миллиардов американских долларов.
На сессии также выступил зампредседателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев. Он указал на важность построения мира, в котором отсутствовал бы диктат западно-центристского экономического крыла. Также спикер отметил, что социализм с китайскими особенностями можно назвать уникальной формой развития, которая основана на традиционной культуре Китая.
Сотрудничество КНР и РФ нужно укреплять на всех платформах, также нужно заняться анализом успешного опыта КПК. На этот момент обратил внимание зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. По итогам XX съезда, по мнению спикера, можно выделить три основных момента. Первый из них связан с сохранением Китаем курса динамического развития. Второй – с перспективами роста государства. Третий – с развитием этой страны во имя всего мира и стремлением к созданию сообщества единой судьбы.
Ответственный секретарь бюро высшего совета партии «Единая Россия» Денис Кравченко рассказал о высоком уровне двусторонних отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.
Он отметил, что Россия поддерживает политику единого неделимого Китая. Отношения между ЕР и КПК в духе стратегического партнерства с каждым днем становятся все прочнее, считает Кравченко. Дружба между гражданами РФ и КНР проверена многими испытаниями. И сейчас, несмотря на новые мировые вызовы, она только крепнет.