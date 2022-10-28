Итоги XX съезда Компартии Китая обсудили на конференции «Китай и мир в новом походе»

Сотрудничество КНР и РФ нужно укреплять на всех платформах, также нужно заняться анализом успешного опыта КПК. На этот момент обратил внимание зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. По итогам XX съезда, по мнению спикера, можно выделить три основных момента. Первый из них связан с сохранением Китаем курса динамического развития. Второй – с перспективами роста государства. Третий – с развитием этой страны во имя всего мира и стремлением к созданию сообщества единой судьбы.