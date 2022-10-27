РЭО: Краснодарским властям не удалось доработать концепцию мусорной реформы

В РЭО отметили, что концепцию рассчитывали получить еще 15 июля. Именно в этот день прошла рабочая встреча с участием главы Минприроды Александра Козлова, где установили новый срок — 21 июля. Разработал концепцию потенциальный инвестор — компания «РТ-Инвест», а представить документ в правительство РФ с учетом ранее выданных замечаний должно было руководство края. На сегодняшний день этого не произошло. Таким образом, протокольное поручение министра природных ресурсов и экологии РФ было нарушено, уточняют в сообщении.