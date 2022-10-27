«Кроме стыда ничего не было»: Радий Хабиров высказался о набережной в Уфе

Posted 27 октября 2022, 17:46
Published 27 октября 2022, 17:46
Modified 27 октября 2022, 17:48
Updated 27 октября 2022, 17:48
В ходе «прямой линии» глава республики Радий Хабиров высказался об обустройстве уфимской набережной.
Так, по словам руководителя региона, набережную необходимо развивать, а также привлекать тут бизнес. Также Радий Хабиров поручил поставить на набережной заведения общепита, а также залить каток.
При этом глава республики отметил, что в прошлом году мероприятия по созданию катка на набережной не увенчались успехом.
— Поставьте там каток, но не так, как этой зимой сделали, и кроме стыда ничего не было, - высказался Радий Хабиров.