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Posted 27 октября 2022, 17:46

Published 27 октября 2022, 17:46

Modified 27 октября 2022, 17:48

Updated 27 октября 2022, 17:48

«Кроме стыда ничего не было»: Радий Хабиров высказался о набережной в Уфе

27 октября 2022, 17:46
Сюжет
Прямая линия с Радием Хабировым 2022
Глава республики негативно оценил обустройство уфимской набережной

В ходе «прямой линии» глава республики Радий Хабиров высказался об обустройстве уфимской набережной.

Так, по словам руководителя региона, набережную необходимо развивать, а также привлекать тут бизнес. Также Радий Хабиров поручил поставить на набережной заведения общепита, а также залить каток.

При этом глава республики отметил, что в прошлом году мероприятия по созданию катка на набережной не увенчались успехом.

— Поставьте там каток, но не так, как этой зимой сделали, и кроме стыда ничего не было, - высказался Радий Хабиров. 

#Азамат Нухов#Прямая линия с Радием Хабировым 2022
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