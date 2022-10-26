В ИРИ отметили самые важные события в Свердловской области за 20 лет

Екатеринбург уже много лет является одной из главных российских промышленных выставок – “Иннопром”. Все ее мероприятия проводятся в специально предназначенном для этих целей выставочном комплексе “Екатеринбург ЭКСПО”, который включает в себя конгресс-центр площадью около 42 тысяч квадратных метров с залом вместимостью до 5000 человек.