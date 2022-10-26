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Posted 26 октября 2022, 20:09

Published 26 октября 2022, 20:09

Modified 26 октября 2022, 20:11

Updated 26 октября 2022, 20:11

В ИРИ отметили самые важные события в Свердловской области за 20 лет

26 октября 2022, 20:09
Екатеринбург – не только административный центр Свердловской области, но и промышленная, финансовая и культурная столица Урала. Это один из самых динамично развивающихся мегаполисов страны.

Достижения Свердловской области вошли в совместный проект холдинга 1MI и АНО “ИРИ” “20 главных событий России за 20 лет”, пишет tagilcity.ru. В рамках исследования специалисты ИРИ провели соцопрос среди респондентов 18-35 лет о достижениях страны и регионов их проживания, которые они считают самыми важными.

За последние двадцать лет в регионе произошли весьма серьезные изменения.

В Екатеринбурге растет число небоскребов. Жилой небоскреб “Исеть” и бизнес-центр “Высоцкий” являются самыми высокими зданиями России, исключая крупные столичные города. Они построены в 2000-е годы.

Высота башни “Исеть” – 208 м, а количество этажей – 52. Небоскреб “Высоцкий” достигает в высоту 188 метров. Наверху здания оборудована смотровая площадка, с которой открывается лучший вид на город.

Именно в Екатеринбурге начал свою политическую карьеру первый президент России Борис Ельцин. В 2015 году в Екатеринбурге открыли президентский центр. В здании, помимо музея, имеются концертный и выставочный залы, а также лекторий. Основная задача “Ельцин-центра” – это, прежде всего, сохранение исторического наследия первого президента РФ и его эпохи.

Екатеринбург является крупнейшим театральным центром России, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Здесь работает 24 профессиональных театра, не считая более десятка любительских коллективов. 

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года стадион Екатеринбурга был полностью модернизирован. Архитекторам пришлось обновить поле, а также расширить трибуны. Кроме того, были обустроены помещения для маломобильных граждан. Стадион получил новое название – “Екатеринбург Арена”. В настоящий момент здесь проводит домашние игры местный футбольный клуб “Урал”, организуются крупные культурные мероприятия.

Екатеринбург уже много лет является одной из главных российских промышленных выставок – “Иннопром”. Все ее мероприятия проводятся в специально предназначенном для этих целей выставочном комплексе “Екатеринбург ЭКСПО”, который включает в себя конгресс-центр площадью около 42 тысяч квадратных метров с залом вместимостью до 5000 человек.

#Ольга Земскова
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